Se usi uno di questi PC dovresti aggiornarlo subito: c'è l'annuncio ufficiale

Dell ha pubblicato ad agosto 2026 un aggiornamento di sicurezza per alcuni notebook venduti anche in Europa, dopo la segnalazione ripresa dal BSI tedesco. Il problema riguarda una vulnerabilità nel driver della fotocamera Qualcomm-MIPI che, in certi casi, può essere usata da criminali informatici per compromettere il sistema. I modelli coinvolti sono cinque, tra cui Dell XPS 13 9345 e alcuni Inspiron e Latitude. Chi usa uno di questi PC farebbe bene a controllare subito la versione installata e, se serve, scaricare il patch dal sito ufficiale Dell.

La falla CVE-2025-59603 nel driver Qualcomm-MIPI

La vulnerabilità è indicata con il codice CVE-2025-59603 e riguarda il Qualcomm-MIPI Camera Driver, il software che su alcuni notebook Dell gestisce la fotocamera integrata. A richiamare l’attenzione sul caso è stato il Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, l’agenzia federale tedesca per la sicurezza informatica, che ha inserito la falla tra quelle da tenere sotto controllo.

Il difetto, secondo i bollettini tecnici, non riguarda tutti i PC Dell. Tocca solo una serie precisa di dispositivi basati su piattaforma Qualcomm. Il punto debole sta nel modo in cui il driver tratta alcune istruzioni legate alla memoria. In determinate condizioni, un aggressore potrebbe spingere il sistema a gestire un indirizzo utente non valido insieme a una puffer address non standard, cioè un riferimento di memoria anomalo.

In parole più semplici: il problema è dentro un driver, quindi a un livello profondo del sistema. Non è un fastidio grafico, né una notifica che compare per errore. È una falla che può incidere sulla stabilità del computer e aprire la strada all’esecuzione di codice malevolo. Dell ha già pubblicato le versioni corrette del driver.

I cinque modelli Dell coinvolti e le versioni sicure

I modelli interessati sono cinque: Inspiron 14 5441, Inspiron 14 7441, Latitude 5455, Latitude 7455 e XPS 13 9345. Si tratta di notebook recenti, usati per lavoro, studio, attività quotidiane e produttività leggera. Per questo l’avviso non riguarda solo tecnici o addetti ai lavori, ma anche utenti comuni, uffici e professionisti.

Per sapere se il proprio portatile è già al sicuro bisogna controllare la versione del driver della fotocamera installata. Per Inspiron 14 5441 e Latitude 5455 la versione corretta è la 1.1.1.15 o successiva. Per Inspiron 14 7441 e Latitude 7455 serve almeno la 1.1.0.61. Per il Dell XPS 13 9345, invece, la versione sicura è la 1.1.0.59 o più recente.

La verifica si può fare dalle impostazioni del sistema, guardando i dettagli del dispositivo, oppure in modo più semplice dalla pagina di supporto Dell del proprio modello. La regola è sempre la stessa: prima si controlla il codice esatto del notebook, poi si scarica solo il pacchetto previsto per quella macchina. Anche un driver preso da una fonte affidabile, se non è quello giusto, può creare altri problemi.

I rischi: memoria danneggiata, codice malevolo e crash di sistema

Il rischio principale legato alla CVE-2025-59603 è la corruzione della memoria del dispositivo. In pratica, un attaccante potrebbe approfittare del comportamento anomalo del driver per alterare alcune aree di memoria e provocare effetti non previsti. Nei bollettini di sicurezza si parla anche di possibile esecuzione di codice dannoso e di crash di sistema.

Al momento, dalle informazioni disponibili, non risultano indicazioni pubbliche su campagne di attacco su larga scala già in corso contro questi modelli. Ma questo non significa che il problema possa essere ignorato. Le vulnerabilità nei driver sono considerate delicate perché lavorano molto vicino al cuore del sistema e possono diventare un tassello dentro attacchi più complessi.

Per chi usa il PC, i segnali potrebbero anche essere poco chiari: blocchi improvvisi, riavvii, problemi alla fotocamera o instabilità generale. Ma in sicurezza informatica aspettare il sintomo spesso è un errore. In questo caso il correttivo c’è già. Aggiornare subito riduce il rischio che una falla già risolta resti aperta sul proprio computer.

Come scaricare il patch solo dal supporto ufficiale Dell

L’aggiornamento va scaricato soltanto dal supporto ufficiale Dell, cercando il proprio modello nella sezione driver e download. Meglio evitare siti terzi, pacchetti caricati su forum, archivi non verificati o presunti programmi automatici di aggiornamento. In casi come questo, il rischio di installare software modificato o non sicuro è reale.

La procedura è piuttosto semplice. Si entra nella pagina di assistenza Dell, si inserisce il Service Tag oppure il nome del modello, poi si seleziona il pacchetto del Qualcomm-MIPI Camera Driver. Dopo il download, l’installazione richiede pochi minuti e può essere necessario riavviare il notebook. Meglio farlo con il PC collegato all’alimentazione e senza altre operazioni pesanti in corso.

Per aziende, studi professionali e reparti IT, il consiglio è individuare rapidamente i dispositivi coinvolti e distribuire il patch con gli strumenti di gestione già usati. Per i privati basta una verifica mirata: modello del PC, versione del driver, aggiornamento se necessario. Pochi passaggi, ma utili per evitare che una falla già corretta resti aperta sul proprio PC Dell.