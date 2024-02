De'Longhi Icona: caffè come al BAR con uno SCONTO eccezionale

Se sei esigente e vuoi che il tuo caffè mattutino sia rigorosamente come al bar, oggi su Amazon c’è la soluzione che fa assolutamente al caso tuo. De’Longhi Icona è una macchina del caffè si ottima qualità, che non ti farà rimpiangere neanche per un secondo il caffè del bar vicino casa tua. Oggi c’è un ottimo sconto del 17%, che fa calare il prezzo da 180€ a 148,99,€.

Stiamo parlando di una delle macchine del caffè domestiche più ricercate su Amazon per la sua ottima qualità. Avrai la possibilità di scegliere ogni volta che vuoi il tipo di caffè che vuoi gustare la mattina, scegliendo tra macinato o direttamente cialde.

De’Longhi Icona: rendi speciale i tuoi risvegli con un caffè favoloso

Ma non finisce qui: grazie a questa speciale macchina del caffè, oltre a poter assaporare un ottimo espresso cremoso e intenso, avrai anche la possibilità di prepararti un cappuccino con schiuma. Infatti, questo strumento dispone di un pratico pannarello con un pulsante che eroga vapore. In questo modo, avrai anche la possibilità di riscaldare anche altri tipi di bevande, tipo tè o tisane.

All’interno della confezione troverai un portafiltro che ti darà la possibilità di scegliere tra caffè macinato o cialde E.S.E. Inoltre, dispone di un serbatoio da 1,4 litri, facilmente staccabile per riempirlo ogni volta che l’acqua finisce. La chicca finale è il poggia tazzine sulla parte superiore per tenerle sempre al caldo. Acquista subito questo ottimo prodotto solo per oggi in sconto su Amazon: con una detrazione del 17%, potrai fare tua questa macchina del caffè a soli 149,99€. Approfitta di questa offerta prima che le scorte finiscano!

