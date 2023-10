De'Longhi Icona Vintage: a casa lo STESSO SAPORE del caffè del BAR (-42%)

La De’Longhi Icona Vintage ECov311.Bg è un connubio perfetto di stile e sostanza, un’autentica opera d’arte per gli amanti del caffè. Non solo aggiunge un tocco di eleganza retrò alla tua cucina, ma offre anche prestazioni impeccabili per soddisfare il tuo palato per il caffè. Questa macchina manuale per espresso e cappuccino unisce il fascino del design vintage con l’efficienza delle moderne tecnologie per il caffè, e oggi puoi averla super scontata del 42% su Amazon a soli 140€. Le spedizioni sono gratuite e sicure via Prime.

De’Longhi Icona Vintage, sconto top del 42% su Amazon

Il primo elemento che colpisce è il design vintage in elegante beige. La macchina è ispirata alle classiche macchine per il caffè italiane, con una nota di nostalgia che aggiunge un tocco di classe a qualsiasi cucina. La De’Longhi Icona Vintage è incredibilmente versatile. Puoi utilizzare caffè in polvere per un espresso classico o cialde E.S.E. (Easy Serving Espresso) per un’opzione più veloce e pulita.

La macchina è dotata di un vapore avanzato per la schiumatura del latte, il che la rende ideale per preparare cappuccini, lattes e altre bevande a base di latte con una schiuma ricca e cremosa. Con un serbatoio da 1,4 litri, questa macchina è perfetta anche per l’uso quotidiano o quando hai ospiti. Non dovrai continuamente riempire il serbatoio.

La macchina è alimentata da un potente motore da 1100W, il che significa che si riscalda rapidamente e offre prestazioni costanti per una tazza di caffè perfetta ogni volta. La pulizia, infine, è un gioco da ragazzi grazie a parti estraibili come il serbatoio dell’acqua e il vassoio raccogli-gocce rimovibile.

In conclusione, se sei un appassionato del caffè e desideri un’eccellente macchina manuale per espresso e cappuccino che aggiunga un tocco di eleganza alla tua routine mattutina, la De’Longhi Icona Vintage è la scelta perfetta. Comprala ora su Amazon a 140€ con le spedizioni gratis via Prime.

