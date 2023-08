De'Longhi Stilosa: l'Arte del caffè a casa tua a un prezzo STRACCIATO con Amazon

Preparare un caffè perfetto è un’arte che richiede passione e attenzione ai dettagli. Con la De’Longhi Stilosa EC235.CR, potrai vivere l’esperienza del caffè fatto in casa come mai prima d’ora. Questa caffettiera manuale unisce design elegante e funzionalità avanzate per regalarti un autentico momento di piacere ogni volta che lo desideri. Approfitta allora del calo di prezzo su Amazon per farla tua a soli 89€: le spese di spedizioni sono gratuite con Prime.

Design elegante e compatto per un caffè di classe

La De’Longhi Stilosa EC235.CR si distingue per il suo design raffinato e compatto, che si adatta perfettamente a qualsiasi cucina. Il suo corpo in acciaio inossidabile conferisce un tocco di eleganza, mentre le dimensioni contenute la rendono ideale anche per spazi ridotti.

Una delle caratteristiche più apprezzate della Stilosa è la sua versatilità. Potrai utilizzare caffè in polvere o comode capsule E.S.E per una preparazione rapida ed efficace. Inoltre, grazie al sistema cappuccino integrato, potrai creare deliziosi cappuccini e bevande a base di latte con estrema facilità.

La caldaia in acciaio inossidabile da 1100 W assicura una temperatura costante e ottimale durante l’erogazione del caffè, garantendo una crema densa e un gusto intenso che soddisferanno anche i palati più esigenti.

La De’Longhi Stilosa è progettata per offrirti la massima comodità. Il serbatoio da 1 litro ti permette di preparare più tazze di caffè senza doverlo riempire frequentemente. Inoltre, la pulizia è un gioco da ragazzi grazie ai componenti rimovibili e alla superficie in acciaio facile da pulire.

Prenditi una pausa dalla routine quotidiana e concediti un momento di autentico piacere con un caffè preparato a regola d’arte. La Stilosa ti accompagnerà in questa esperienza, regalandoti il gusto e l’aroma del caffè fresco e genuino direttamente a casa tua tramite Amazon, dove puoi farla tua a soli 89€: le spese di spedizioni sono gratuite con Prime.

