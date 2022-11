Demon's Souls, il capolavoro di Hidetaka Miyazaki su PlayStation 5 a soli 39€

Trovare giochi per PlayStation 5 a prezzi abbordabili non è mai molto semplice. Soprattutto se parliamo di titoli di un certo livello. Ogni tanto però capitano delle occasioni come quella che vogliamo consigliarti, che sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire: se clicchi su questo link e fai in fretta, puoi assicurarti un capolavoro come Demon’s Souls a soli 39 euro. Pensa, un videogioco tra i più acclamati e desiderati su PlayStation 5, col 51% di sconto. Addirittura con spese di spedizione gratuite e la rapidità del servizio offerta da Amazon. Un affare di quelli che possiamo definire irrinunciabili per tutti gli appassionati.

Demon’s Souls e l’arte dei soulslike

Questo gioco è il rifacimento dell’originale Demon’s Souls, che è considerato il padre spirituale della serie Dark Souls e in generale di tutti quei giochi che rientrano nella categoria denominata soulslike. Rifacimento significa che ha una grafica semplicemente pazzesca, rifatta per sfruttare la potenza di PS5. In più ha nuovi scenari e dei miglioramenti alla giocabilità.

Il gioco ha una bellissima ambientazione dark fantasy, con tanti luoghi affascinanti da esplorare e nemici e mostri ispirati alla tradizione occidentale: cavalieri maledetti, orchi, draghi, sono solo alcuni dei mostri che vi troverete ad affrontare nei panni di un personaggio a scelta personalizzabile, come in una delle tante serie TV che si rifanno a uno stile medievale di fantasia.

Non è il prezzo più basso di sempre ma poco ci manca, considerando che viene venduto fino al momento in cui scriviamo col 51% di sconto. Ma proprio per questo, se vi piace il genere avventuroso fantasy e cercate un bellissimo gioco per PlayStation 5 a un prezzo affare, allora correte a comprarlo su Amazon a soli 48,99 euro cliccando subito su questo link e seguendo poi i passaggi per chiudere l’affare prima che il gioco vada esaurito. Spedizione gratuita e veloce via Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.