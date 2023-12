Dentisti preoccupati: spazzolino elettrico Philips Sonicare con il 20% di SCONTO!

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 HX6830/44 è uno straordinario Spazzolino elettrico sonico, ideale per curare al meglio la propria igiene orale utilizzando tutte le sue straordinarie funzioni. Lo sconto è del 20%, quindi lo paghi solo 69,99! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Spazzolino Philips Sonicare: le caratteristiche

Tecnologia Sonicare fino a 62.000 movimenti al minuto: sbianca i denti fino a 2 volte di più rispetto a uno spazzolino manuale. Due Programmi di pulizia: Clean per la pulizia quotidiana e White rimuove le macchie superficiali. Vanta anche la Tecnologia BrushSync: sincronizza la testina con l’impugnatura dello spazzolino intelligente, avvisandoti quando è il momento di sostituirla. Molto utile poi il Sensore di pressione: l’impugnatura vibra per comunicarti quando applichi troppa pressione.

SmartTimer e QuadPacer: il timer di 2 minuti, a intervalli di 30 secondi, assicura il tempo di pulizia consigliato dai professionisti dentali e la corretta pulizia di ciascun quadrante della bocca. Autonomia fino a 2 settimane.

