Depilatore BRAUN finalmente in OFFERTA: approfitta subito

I prodotti Braun sono una garanzia per quanto concerne la cura del proprio corpo, grazie a una serie di accessori che garantiscono il massimo risultato per un lungo periodo di tempo. Inoltre, durano molti anni e ciò giustifica il prezzo sopra la media di mercato. Tuttavia, l’offerta che ti presentiamo oggi fa sì che il prezzo solito sia abbassato di un terzo e portato sotto i 49,99 euro! Parliamo del Braun Body Groomer 5.

Si tratta di un Rasoio elettrico corpo uomo, dunque per una depilazione efficace che consente di rimuovere anti-estetici peli in tutte le zone, agevolmente, anche le più ostili. Inclusi nella confezione vari accessori per una pulizia ancora più approfondita. La Lama è in Metallo e ciò la rende molto efficace nel taglio radicale dei peli. Nonostante ciò non è assolutamente aggressivo, ed è ideale per le aree sensibili. Dì addio ai peli su Gambe, Petto e Ascelle. Se già ne hai uno o non ne hai bisogno, può essere anche una gradita idea regalo, anche perché ha un design molto bello a vedersi, grazie alla combinazione di colori grigio e bianco.

Rasoio depilatore Braun Body Groomer 5: prezzo e caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche di questo Braun Body Groomer 5 Rasoio Elettrico Corpo Uomo. Questo prodotto è molto delicato, dato che protegge la pelle anche nelle aree più sensibili del tuo corpo. Garantisce profondità precisa e sicura, grazie alla tecnologia SkinShield che offre una rifinitura accurata e delicata anche negli angoli più ostici. E’ dotato altresì di un pettine per le aree sensibili che impedisce alla pelle di venire a contatto con la lama.

Vanta un’area di taglio ampia, che cattura e taglia i peli a ogni passata. Dunque, non dovrai ogni volta tornare sulla stessa zona. E’ 100% impermeabile, garantendo altresì 100 minuti di autonomia grazie alla potente batteria Li-Ion. Quindi non dovrai caricarlo continuamente e ricordarti di farlo. Ricorda però che è un’offerta a tempo, quindi non dura a lungo. Paga ora il rasoio depilatore Braun Groomer 5 con il 29% di sconto, quindi a 49,90 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.