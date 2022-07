Depuratore da rubinetto BRITA: acqua gratis e risparmio assicurato sulle confezioni del supermercato

State cercando un sistema di filtrazione efficace che sia facile da montare e richieda poca manutenzione? Lo avete trovato, è BRITA On Tap. Grazie a questo pratico sistema da installare al rubinetto della cucina potete ottenere acqua potabile in un attimo. Basta infatti collegare il prodotto all’estremità del rubinetto sfruttando uno dei cinque adattatori disponibili per renderlo compatibile con quelli dotati di aeratore removibile di diametro compreso tra 13 e 25 mm, e il più è fatto. Compralo su Amazon a soli 29 euro, ovverosia col 57% di sconto. Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite garantite dai servizi Prime.

BRITA On Tap, mai più acqua del supermercato

BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua da oltre 50 anni: il suo fondatore Heinz Hankammer, infatti, ha inventato la prima caraffa filtrante ad uso domestico negli anni ’70. Da questa esperienza nasce BRITA On Tap, la tecnologia che riduce sostanze che alterano il sapore dell’acqua potabile come cloro, metalli, microplastiche e 99,99% dei batteri – non agisce sul calcare, per una comoda erogazione dell’acqua in 3 modalità: acqua filtrata, acqua non filtrata a getto continuo e con funzione doccino.

Questo depuratore d’acqua da rubinetto ha un filtro HF che riduce cloro, pesticidi, microparticelle e fino al 99,9% dei batteri presenti nell’acqua, lasciandone immutato però il sapore. Il dispositivo filtrante dispone inoltre di un comodo display LCD che indica la quantità d’acqua filtrata ancora a disposizione. Ecco alcuni dati nel dettaglio:

Filtra istantaneamente all’apertura del rubinetto

Filtrazione rapida con una portata massima di 1,6 l/min

Filtro a lunga durata per 600 litri di acqua filtrata

Il display LCD mostra il conteggio dei litri residui fino alla sostituzione della cartuccia filtrante

Attraverso le soluzioni filtranti offerte da questo dispositivo è possibile avere la migliore esperienza nel bere acqua in modo sostenibile e avere un impatto positivo sull'ambiente per il futuro del nostro pianeta. Il filtro per acqua si avvita direttamente al rubinetto, senza attrezzi ne costi aggiuntivi. Utilizzando questo filtro, infatti, sei sicuro che tutti in casa berranno acqua pura, sana e ricca di nutrienti. Con la soluzione di filtraggio di acqua più sostenibile BRITA On Tap, aiuti a ridurre i residui plastici provenienti dall'acqua imbottigliata.

