Design elegante, display AMOLED e mille funzionalità a 39€: Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 è il braccialetto ideale per chi desidera monitorare il proprio benessere e mantenere uno stile di vita attivo. Il “braccialetto” è dotato di un display AMOLED nitido e luminoso che offre colori vivaci e una risoluzione chiara. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz garantisce una scorrevolezza notevole nella navigazione tra le schermate e nelle animazioni. Su Amazon è disponibile a 39€, e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite con Prime.

Xiaomi Smart Band 8, su Amazon è a prezzo WOW

Nonostante le sue funzionalità avanzate, il Xiaomi Smart Band 8 offre un’incredibile autonomia della batteria che può durare fino a 16 giorni con un’unica carica. Questo significa meno preoccupazioni riguardo alla ricarica frequente. Puoi indossare questo braccialetto in qualsiasi condizione meteorologica o durante l’allenamento in piscina. È resistente all’acqua fino a 5 ATM, il che significa che è adatto anche per il nuoto.

Questa smartband offre una vasta gamma di modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga, e molte altre. Registra in modo accurato le tue attività fisiche, aiutandoti a monitorare i tuoi progressi nel tempo. Monitora la tua frequenza cardiaca in tempo reale e tiene traccia dei tuoi livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Ti avvisa in caso di battiti cardiaci anomali e ti fornisce un’analisi completa del tuo stato di salute.

Traccia la qualità del tuo sonno e fornisce suggerimenti per migliorare il riposo. Inoltre, misura i livelli di stress e ti guida attraverso esercizi di respirazione per il rilassamento. Ricevi notifiche dal tuo smartphone direttamente sul braccialetto, inclusi messaggi, chiamate e promemoria.

Puoi anche controllare la musica e la fotocamera del tuo telefono tramite il braccialetto. Il braccialetto è leggero e comodo da indossare tutto il giorno. Puoi scegliere tra una varietà di cinturini intercambiabili per personalizzare il tuo stile. Su Amazon è disponibile a 39€, e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite con Prime.

