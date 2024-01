DESIGN EPICO, CAM da 50MP e prezzo RIDICOLO: OPPO A79 5G al 33% in meno

Immagina avere la possibilità di acquistare uno smartphone Android economico, con un bel design, capace di soddisfare le tue esigenze quotidiane senza mai un passo falso. Ebbene, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di acquistare il popolarissimo OPPO A79 5G a un prezzo ridicolo.

Osannato da tantissimi utenti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e per l’esperienza di utilizzo senza sbavature, oggi lo puoi acquistare al prezzo ridicolo di appena 199€ grazie allo sconto immediato del 33% – parliamo di un risparmio complessivo del valore di 100€.

Lo smartphone Android di fascia super economica OPPO A79 5G costa una sciocchezza su Amazon

OPPO A79 5G monta un bellissimo pannello LCD da 6.72 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare contenuti video a risoluzione Full HD+, mentre sotto il cofano un validissimo processore octa-core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh, impermeabile agli schizzi e alla polvere (certificazione IPX4), lo smartphone di OPPO viene venduto con un pratico supporto per auto; inoltre, sul retro è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di alto livello.

Con lo sconto immediato del 33% per lo smartphone di OPPO, quest’oggi hai a portata di mano l’offerta che non puoi assolutamente lasciarti scappare; metti subito nel carrello il device del colosso cinese per riceverlo a casa già domani e senza costi di spedizione extra, solo con i servizi Prime di Amazon.

