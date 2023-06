Design in metallo, robusta e durevole la pendrive Lexar da 128GB è da SBALLO su Amazon

La chiavetta USB 64GB Lexar è una pendrive ad alta capacità dal design elegante e classico interamente in metallo con supporto per la connessione USB 3.2 Gen 1. Questo significa che è in grado di trasferire dati a una velocità fino a 5 Gb/s, garantendo tempi di trasferimento veloci e efficienti. Il dispositivo non è solo robusto e durevole, ma anche capiente e oggi costa anche pochissimo, visto che su Amazon è scontato del 36% e lo trovi venduto a soli 16€, spedizioni gratuite incluse.

Lexar, un marchio sinonimo di qualità

La chiavetta è dotata di connettori USB-C e USB-A, che consentono di collegarla facilmente a una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, laptop, desktop e altri dispositivi USB-C e USB-A.

La pendrive è compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac OS, ed è dotata di una copertura protettiva per proteggere i connettori quando non è in uso. Non c’è bisogno poi di installare alcun software, basta semplice spina nella porta USB del computer o altri dispositivi e utilizzarlo! e ‘compatibili con pc, laptop, TV, auto, audio, e così via.

Inoltre, come scritto prima, la chiavetta offre una capacità di archiviazione di 128GB, che consente di archiviare grandi quantità di dati, inclusi file multimediali come foto, video e musica. Approfitta dello sconto del 15% per farla tua su Amazon a 16€. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.