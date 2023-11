Desktop Hard disk da 12 TB a META' PREZZO! Farai concorrenza all'archivio di Stato!

WD 6TB My Book è uno straordinario Desktop Hard disk, con porta USB 3.0 e protezione con password e software di backup. Compatibile con PC e Mac. Ci puoi archiviare una marea di dati, avendo una capacità massima fino a 12 TB! Oggi lo paghi molto meno, la metà (51%), quindi solo 129,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

WD 6TB My Book Desktop Hard disk: le caratteristiche

WD 6TB My Book Desktop Hard disk è un’unità di storage desktop affidabile che ti offre un’enorme quantità di spazio per archiviare foto, video, musica e documenti. Dotata di protezione tramite password e perfettamente abbinata al software di backup, l’unità di desktop My Book ti permette di tenere i tuoi file al sicuro. Già pronto all’uso con computer Mac e Windows, così puoi iniziare subito a trasferire file, salvare ricordi ed eseguire backup. È anche dotato di tutti i software necessari a proteggere i tuoi dati. Include il software di backup, per garantire che le tue foto, i tuoi video, la tua musica e i tuoi documenti non vadano persi. È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze. Vanta la protezione con password e crittografia hardware.

La crittografia hardware integrata AES a 256 bit dell’unità My Book e la protezione con password ti aiutano a proteggere i tuoi contenuti e tenerli al sicuro. Con una capacità fino a 18 TB mette a disposizione tantissimo spazio per salvare le tue notevoli quantità di foto, video e musica, oltre ai documenti importanti. Cavo USB 3.0, (5 Gbps) compatibile con usb 2.0. Compatibilità: exFAT formattato per la compatibilità immediata con Windows e Mac Sistema operativo: Windows 10+ e MacOS 11+. Potrebbe essere necessaria la riformattazione per altri sistemi operativi.

