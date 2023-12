Deumidificatore BEKO da 10 litri a soli 99,99€ su Amazon (minimo storico)

Il deumidificatore Beko da 10 litri è tra i protagonisti delle offerte del giorno Amazon. Oggi è in vendita a soli

99,99€ (nuovo minimo storico) invece di 127,18€, grazie allo sconto applicato da amazon.it pari al 21%. Ecco il link all’offerta.

BEKO BDPO 010 è uno dei migliori deumidificatori compatti del momento. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il pannello di controllo touch, le dimensioni minime e la silenziosità.

Deumidificatore BEKO da 10 litri al nuovo minimo storico su Amazon

Con il deumidificatore BEKO super compatto è possibile rimuovere fino a 10 litri di umidità ogni giorno. In questo modo, l’ambiente della propria casa risulta più confortevole, sia per chi ci abita tutti i giorni sia per gli ospiti abituali.

Tra i suoi principali punti di forza segnaliamo anche la silenziosità. Quando è in funzione, infatti, raggiunge a malapena di 39 decibel, un livello sonoro di gran lunga inferiore rispetto alla concorrenza.

Un ulteriore motivo per acquistare questo deumidificatore è il design elegante e leggero. Due caratteristiche chiave che gli permettono di adattarsi alla perfezione a qualsiasi stanza della casa, senza per questo comprometterne lo stile.

Il deumidificatore Beko BDPO 010 è in offerta a soli 99,99€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che usufruiscono delle spese di spedizione gratuite. E se lo ordini oggi, lo puoi ricevere a casa tua entro la giornata di mercoledì 13 dicembre.

