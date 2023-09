Deumidificatore Portatile in OFFERTA: acquistalo ORA col TRIPLO SCONTO!

Il caldo non molla la presa, benché sia arrivato l’autunno. E forse questo deumidificatore CONOPU Portatile da 12 litri può servire ancora in questi giorni. Ma, soprattutto, può tornare utile per la prossima estate, che i meteorologi già preannunciano ancora più umida e calda. Parliamo di un deumidificatore con scarico continuo, deumidificazione automatica, modalità sonno per non disturbarti durante le ore notturne. E ancora, Timer 24 Ore per impostarlo quando sei fuori casa e trovare la casa priva di umidità al rientro, è utile contro la muffa. E poi, fatto non certo secondario, ha una dimensione compatta salvaspazio. Sarà tuo con il 7% di sconto a 129,99 euro! Che potrai ulteriormente ribassare di 20 euro con la doppia combo 5€ sulla spesa Fresh + 15€ con PROMO15! Per una spesa totale di soli 109,9 euro!

Deumidificatore CONOPU: le caratteristiche

Scopriamo le caratteristiche tecniche del deumidificatore CONOPU. Utilizza la tecnologia del compressore per assorbire rapidamente l’aria umida e raffreddarla per compressione, raggiungendo una capacità di raccolta di acqua giornaliera fino a 12 litri! Il che equivale a un’efficienza 5-10 volte superiore rispetto ai deumidificatori normali. Quindi è utilissimo se si abita nelle zone particolarmente umide e piovose. Molto utile il timer di 24 ore, che consente di impostarlo per quando siamo fuori casa e trovare la casa deumidificata al rientro. Il consumo energetico di soli 0,21 chilowatt all’ora, aggiunge un ulteriore livello di efficienza e risparmio energetico.

Elettrodomestico smart, si regola automaticamente al tuo livello di umidità desiderato, eliminando la necessità di frequenti regolazioni manuali. Inoltre, dispone di una funzione di sbrinamento automatico che estende la durata della macchina. Grazie allo scarico continuo con due opzioni di tubo (60 cm e 20 cm) per un uso versatile, eliminando la necessità di svuotare frequentemente il serbatoio dell’acqua. Facile da trasportare, sia grazie alle dimensioni contenute (20P x 27l x 41H cm), il peso non eccessivo (10 kg) e le comode rotelline. Infine, impostando la modalità Notte, potrai usarlo anche durante le ore notturne senza alcun fastidio.

Insomma, un potente deumidificatore smart a soli 109,99 euro! Grazie al triplo sconto del 17% più un buono da 5€ sulla spesa Fresh e 15€ con PROMO15!

