Dì addio ai prezzi gonfiati: Amazon FUORI TUTTO ti offre sconti strabilianti sui prodotti tech

Su Amazon è un fuori tutto pazzesco su decine di prodotti tech. Offerte incredibili con sconti anche del 50% su diversi gadget di quelli che non possono mancare a casa di un appassionato di tecnologia. Per cercare di aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato per voi una decina tra le migliori offerte, ma molte altre potete trovarle seguendo questo link.

Apple AirTag

Le AirTag sonoun dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon a soli 32 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Tastiera Logitech K380

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e corri su Amazon per assicurarti questa elegante Logitech K380 di colore grigio. Con appena 41€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. Goditi la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

iPhone 14 5G, 128GB (PRODUCT) RED)

L’iPhone 14 (PRODUCT) RED torna in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 800€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da un design molto curato e sofisticato, l’iPhone 14 vanta tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie legate alla sicurezza, soprattutto dei propri dati.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è una presenza ormai fissa di questo spazio. Caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 147€ anziché a 239,90€.

Hard disk Western Digital da 2TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 2TB di WD lo trovi al momento quasi a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 66€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben 50€ circa (-45%) e hai perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

SoundPEATS Free 2 Classic

Le SoundPEATS Free 2 Classic sono cuffie Bluetooth 5.1 di alta qualità progettate per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale. Con la loro connettività wireless stabile e affidabile, queste cuffie ti permettono di goderti la musica e le chiamate senza fili, in totale libertà di movimento. E oggi puoi portartele a casa spendendo solo 20€ grazie al mega sconto Amazon di ben il 48% e le spese di spedizioni gratuite via Prime.

Piccola powerbank, grande energia

Oggi su Amazon c’è un eccellente powerbank al prezzo affare di 11€, per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più le spedizioni sono rapide e gratuite.

Smartwatch uomo Chiamate

Questo interessante smartwatch costa davvero una miseria, appena 24€ tra sconto e coupon, ma ha tantissime funzioni e uno schermo da 1.8” degni di un top di gamma. Inoltre è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità, perfetti per essere sfruttati anche con la funzione per rispondere/ effettuare chiamate. Un piccolo gioiellino che vale la pena provare.

Mouse Trust verticale ricaricabile

Il Trust Bayo è un mouse verticale ricaricabile ergonomico progettato per ridurre la tensione del braccio e del polso durante l’uso prolungato del computer. Questo dispositivo è progettato con una forma che favorisce una posizione naturale della mano e del polso, riducendo lo stress e la fatica muscolare. Basta collegare il mouse al computer tramite il cavo USB incluso per ricaricare la batteria e continuare a utilizzarlo senza interruzioni. E oggi puoi acquistare questo autentico gioiellino quasi a metà del suo prezzo originale di listino, ovverosia appena 24€, e con le spese di spedizione gratuite.

DataTraveler Exodia DTX 256GB

La Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB è una chiavetta USB ad alta capacità che offre una soluzione affidabile per il trasferimento e la conservazione sicura dei dati. Con una capacità di archiviazione di 256GB, avrai spazio sufficiente per conservare una vasta quantità di file, documenti, foto e video. E oggi questo piccolo ma indispensabile “amico” puoi accaparrartelo pagandolo solo 19€ per via dello sconto del 20% disponibile su Amazon.

