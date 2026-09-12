Dici addio all'asciugatura interminabile: se premi questo pulsante il bucato sarà pronto in un istante

Quando il bucato impiega ore ad asciugare, il problema può iniziare già dentro la lavatrice e dipendere da un’impostazione che molti lasciano sempre uguale.

Con l’aria più umida e le finestre aperte meno spesso, ogni quantità d’acqua rimasta nei tessuti finisce per allungare i tempi sullo stendino. Basta però controllare un parametro prima di avviare il programma per ridurre parecchio l’attesa, soprattutto con i capi più resistenti.

Fine estate, bucato più lento: perché l’umidità resta in casa

Con la fine dell’estate, spesso il problema non è lo stendino. È la stanza in cui il bucato viene lasciato ad asciugare. C’è meno sole diretto, i termosifoni sono ancora spenti, le finestre si aprono per meno tempo e l’aria di casa è già più umida.

Ad agosto bastava mezza mattinata sul balcone. A settembre, invece, soprattutto nei bagni ciechi o nei corridoi poco arieggiati, una felpa può restare fredda e bagnata per ore. «L’errore più comune è pensare che la lavatrice abbia finito il suo lavoro quando termina il lavaggio», spiegano spesso i tecnici dell’assistenza elettrodomestici.

In realtà, l’ultima fase conta moltissimo: la centrifuga decide quanta acqua resta nelle fibre. Più acqua rimane nei tessuti, più tempo servirà sullo stendino. E più umidità finirà nella stanza.

Centrifuga a 1.000, 1.200 o 1.400 giri: la scelta giusta dipende dai tessuti

La regola, in fondo, è semplice: quando i capi lo permettono, aumentare la velocità di centrifuga aiuta il bucato a uscire dalla lavatrice meno bagnato. L’ADEME, l’agenzia francese per la transizione ecologica, consiglia un essorage rapido tra 1.000 e 1.400 giri al minuto, soprattutto se poi i panni devono andare in asciugatrice.

Nella vita di tutti i giorni significa questo: cotone resistente, lenzuola, asciugamani e diversi capi quotidiani possono spesso reggere una centrifuga più forte, purché l’etichetta di lavaggio lo consenta. Non vale per tutto, però. Lana, seta, viscosa, capi tecnici e indumenti delicati hanno bisogno di programmi più leggeri: troppi giri possono deformare le fibre, aumentare le pieghe o rovinare le cuciture.

Prima di premere il pulsante, quindi, meglio dare un’occhiata all’etichetta. Se la lavatrice è ferma da mesi su 600 o 800 giri e nel cestello ci sono tessuti robusti, passare a 1.000 o 1.200 giri può cambiare parecchio.

Meno acqua nei capi, meno energia: cosa cambia per stendino e asciugatrice

Un bucato ben centrifugato non si asciuga per magia, ma parte decisamente meglio. Contiene meno acqua e quindi richiede meno tempo, sia sullo stendino sia nell’asciugatrice. È un dettaglio che pesa anche sui consumi.

Se i capi entrano nell’asciugatrice ancora pieni d’acqua, l’apparecchio deve lavorare più a lungo per farla evaporare: il ciclo si allunga e serve più energia. Per chi asciuga in casa, invece, restano fondamentali alcune abitudini semplici: distanziare i capi, non sovrapporli, scegliere una stanza arieggiata e aprire la finestra anche solo per pochi minuti, quando si può.

Il lave-linge non va spinto sempre al massimo, perché ogni tessuto ha le sue regole. Ma controllare il numero di giri prima di avviare il programma, a settembre, è uno di quei piccoli gesti domestici che si sentono subito. Meno attesa, meno umidità in casa. E asciugamani pronti prima di sera.