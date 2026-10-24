Dieci App famose che abbiamo sempre pagato, diventano completamente gratuite

Sul Google Play Store alcune applicazioni normalmente a pagamento sono disponibili gratis per un periodo limitato, tra giochi, strumenti pratici e offerte in scadenza.

Le promozioni segnalate il 22 ottobre 2026 riguardano smartphone e tablet Android e comprendono giochi fantasy, puzzle, strumenti PDF e applicazioni per le foto. Prima di scaricarle, però, conviene capire quanto durano le offerte e quali costi potrebbero restare.

Play Store, dal 22 ottobre app a pagamento diventano gratis

Le app Android gratis segnalate nella promozione del 22 ottobre sono normalmente vendute, secondo le schede indicate, tra 0,89 euro e 9,99 euro. Non parliamo quindi di versioni “lite” nate gratuite, ma di applicazioni che per un periodo limitato si possono scaricare senza pagare il prezzo iniziale. È una mossa piuttosto comune sul Play Store: gli sviluppatori la usano per far risalire un’app nelle classifiche, ottenere nuove recensioni e riportare attenzione su titoli già presenti da tempo.

Prima del download, però, meglio dare sempre un’occhiata alla scheda. Un’app gratis al momento dell’installazione può comunque contenere acquisti in-app o pubblicità. Gratis, insomma, non vuol dire per forza senza condizioni.

Giochi gratis: puzzle, zombie shooter e fantasy in offerta

Tra i giochi Android gratis per poco tempo c’è Religion Inc., di solito venduto a 0,99 euro: una simulazione in cui il giocatore segue la nascita e la diffusione di una religione. La scheda riportata indica 4,3 stelle su 5, oltre 13.500 recensioni e più di 100 mila download, con acquisti in-app inclusi. L’offerta dovrebbe restare valida fino al 26 ottobre 2026.

C’è poi Warriors’ Market Mayhem VIP, gioco fantasy in cui si forgiano armi per difendere un regno da un drago: normalmente costa 0,89 euro, ha una valutazione di 4 stelle, oltre 11.300 recensioni e più di 500 mila download, ma la promozione risulta in scadenza il 23 ottobre 2026. Per gli amanti dei rompicapo c’è Word Tower – Premium Puzzle, di norma a 3,19 euro, con ricerca di parole dentro blocchi di lettere e valutazione di 4,4 stelle. Sempre tra i puzzle rientra Jewels Premium Match 3 Puzzles, solitamente a 3,29 euro, basato sulla classica formula “match 3”, con simboli dello stesso colore da unire ed eliminare.

Chi cerca qualcosa di più immediato può invece puntare su Zombie Age 3 Premium: Survival, uno zombie shooter 2D con oltre 30 armi, abilità speciali e numeri importanti: 4,4 stelle, circa 84.700 recensioni e più di 5 milioni di download. Niente male per un gioco che di solito costa 0,99 euro.

PDF, fototessere, video e calcolatrice: le app pratiche ora gratis

La parte più interessante, per molti, è quella delle app utili gratis su Android: magari non fanno scena, ma tornano comode quando servono. PDF Reader & Editor (PRO), normalmente venduta a 9,99 euro, permette di creare, leggere e modificare file PDF. Secondo i dati riportati ha 4,5 stelle, circa 1.890 recensioni e oltre 100 mila download, con offerta indicata fino al 26 ottobre 2026.

Più semplice, ma pratica, è Add Frames to photos, app da 0,89 euro per aggiungere cornici alle immagini, valutata 4,4 stelle. Chi lavora spesso con video e contenuti social può guardare Reverse Video, di solito a 3,09 euro, che consente di riprodurre i filmati al contrario, effetto rapido e molto usato nelle clip brevi.

Per documenti e pratiche c’è invece Passport Photo: ID Photo Print, app da 5,99 euro pensata per sistemare fototessere e immagini per documenti, con 4,6 stelle, oltre 6.350 recensioni e più di 100 mila download. Chiudono l’elenco Wissenschaftlicher Rechner Sca, una calcolatrice scientifica con funzioni avanzate e valutazione di 4,7 stelle, e Countdown Widget – Time Until, widget per vedere il conto alla rovescia verso eventi personali, normalmente venduto a 0,89 euro.

Occhio alle scadenze: cosa controllare prima di scaricare

Il dettaglio da non perdere è la scadenza delle offerte Play Store. Alcune promozioni finiscono molto presto: Warriors’ Market Mayhem VIP, per esempio, risulta gratis solo fino al 23 ottobre 2026, mentre altre arrivano al 26, 27, 28, 29 o 30 ottobre. La calcolatrice scientifica Wissenschaftlicher Rechner Sca è indicata come gratuita fino al 1° novembre 2026, almeno secondo le informazioni pubblicate.

Prima di installare, conviene aprire la scheda del Play Store e controllare tre cose: il prezzo mostrato, la presenza di pubblicità e l’eventuale indicazione sugli acquisti in-app. Alcuni giochi della lista, come Zombie Age 3 Premium o Jewels Premium Match 3 Puzzles, includono infatti annunci o contenuti a pagamento anche se il download iniziale è gratis.

Ultima nota: la selezione riguarda solo Android. Come riportato da TECHBOOK, Apple sta intervenendo contro gli sviluppatori che promuovono le proprie app come offerte gratuite temporanee. Per gli utenti Android, invece, la finestra resta aperta. Breve, ma concreta.