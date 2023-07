Dieci BOMBE tech che ti costano pochi centesimi: entra e scegli la tua

Se siete alla ricerca di prodotti tech per migliorare e ampliare il vostro “ecosistema” tech senza spendere più di tanto siete capitati nel posto giusto. Su Amazon, infatti, ci sono diversi prodotti che fanno al caso vostro e che potete addirittura portare a casa con pochi centesimi, pagando in alcuni casi solo le spedizioni. A conti fatti, con una decina di euro potreste addirittura farli tutti vostri, quindi più comprate, più per certi versi risparmiate.

Gadget tech a prezzi allucinanti su Amazon

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless. Un piccolo quanto geniale gadget che vi permette di ritrovare subito le vostre chiavi nel caso doveste smarrirle. Con appena 0,72 centesimi non dovrete più preoccuparvi di dove avete dimenticato le chiavi dell’auto o quelle di casa. In un attimo, con un fischio, il Key Finder si attiva a distanza ed emette un suono e delle luci per farsi trovare.

Questo gadget sembra all’apparenza uguale a un altro che vi abbiamo già presentato: ti permette di tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD e gli adattatori, e di portarli comodamente sempre con te, ma in più include una piccola lampadina al LED, un lettore di schede e ti fa perfino da powerbank senza fili, per ricaricare ciò che vuoi. Geniale, no?

Proseguiamo con questo caricatore-adattatore 4 porte USB 3, Compatto e portatile, questo prodotto non occupa molto spazio e può essere facilmente portato in giro, garantendosi sempre dietro ben 4 porte USB. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,99€ (spedizioni a 3,99€).

Purificatore d’aria per automobile ionizzatore. Se hai problemi di cattivo odore in auto, sappi che con appena 9 centesimi puoi avere questo incredibile generatore di ozono ed eliminatore di cattivi odori. Per questo pratico dispositivo purificatore d’aria per automobile paghi solo 3,99€ per le spedizioni.

Adattatore USB c Micro Tipo c USB-c USB 3.0 Convertitore. Questo piccolo adattatore trasforma la porta USB-C in una porta Micro USB per una comoda connessione. Utilizza il protocollo USB 2.0 per la ricarica Micro USB alla massima velocità e il trasferimento rapido dei dati (480 Mbps). Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,40€ (spedizioni a 2,49€).

Cuffie a conduzione ossea senza fili Bluetooth 5.1. Queste incredibili cuffie in metallo e silicone sono antipolvere, resistenti al sudore e impermeabili, perfette per l’uso quotidiano. Ah, costano 49 centesimi (più 5€ di spedizione)!

Supporto magnetico per cellulare tipo L Supporto universale per telefono. Con appena 1 centesimo (e circa 4€ di spese di spedizione) potete assicurarvi questo comodo e resistente supporto per tenere il vostro smartphone sempre a portata di mano mentre guidate.

CamKpell, display d’ingrandimento dello schermo dello smartphone, questo gadget utilizza la tecnologia ottica ad alta definizione di Fresnel, così che l’immagine nel telefono cellulare può essere ingrandita tre volte, quindi resa chiara e realistica e facilmente visibile senza sforzare gli occhi. Costa 0,90€.

Telecomando per selfie LED, per facilitarti le foto quando sei da solo e non vuoi nemmeno perdere tempo a sistemare lo smartphone per tre ore da qualche parte. Costa 0,99€ più 7€ di spese di spedizione.

Splitter USB HUB per avere tre ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 4€ di spedizione).