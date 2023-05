Dieci occasioni tech NASCOSTE su Amazon che ti costano meno di 15€

Festeggia la domenica come si deve perché oggi puoi a portare casa se vuoi un prodotto tech a prezzi umani. Oggi, infatti, su Amazon hai la possibilità di accaparrarti chicche come uno smartwatch o un eccellente paio di auricolari, ad esempio, a cifre davvero irrisorie. Guarda anche tu, abbiamo creato una lista con dieci di offerte super interessanti dove potresti trovare qualcosa di appetibile.

Cuffia da Gaming tech

Queste cuffie da gaming sono progettate appositamente per dispositivi di gioco: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox one, Xbox one S, Xbox one X, Nintendo Swith e audio compatibile con dispositivi da 3,5 mm come PC, MAC e laptop Connettore. Le cuffie offriranno l’esperienza più realistica possibile, complice tra le altre cose la presenza di altoparlanti con driver al neodimio da 40 mm di alta qualità e dei più recenti chip ad alta precisione.

Caricatore Lencent da viaggio

Il momento di fare un colpaccio su Amazon è adesso, con questo caricatore-adattatore Lencent in sconto a 15€. Leggero e compatto per un trasporto conveniente, questo dispositivo rappresenta la scelta ideale in caso di viaggi di lavoro o vacanze. Si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo, con le spedizioni rapide e gratis e lo sconto del 20%.

Auricolari in-ear

Sei libero di non crederci, ma questi auricolari Bluetooth 5.1 con microfono sono davvero una potenza. Questi gioiellini sono infatti in grado di offrirti per una miseria un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. Cioè a dire funzioni che di solito trovi in cuffiette che costano molto di più. E allora, fidati, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto, per averli a soli 12 euro scontati del 49%. Praticamente il costo di una pizza a Milano, ma a patto di essere clienti Amazon Prime.

Smartwatch Blackview 3

Il nuovo Blackview R3 Smartwatch è dotato di 1.3 “full touch TFT screen, ti fa avere un’eccellente qualità dell’immagine. Vi forniamo più di tipi di quadranti, si può anche personalizzare un volto esclusivo orologio caricando le vostre immagini. Ultra confortevole e leggero, con le cinghie sostituibili (silicone + Weave) oggi costa appena 12€.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 15 euro.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

Montalatte elettrico ricaricabile

Se la mattina non riesci a svegliarti davvero se non dopo aver bevuto almeno un cappuccino ma devi aspettare di arrivare al bar, allora questa è la tua occasione per poterti organizzare meglio, e fare colazione a casa come se fossi, appunto, al bancone. Grazie a questo comodo montalatte elettrico ricaricabile di Mohard puoi gustarti dei deliziosi cappuccini direttamente nella cucina spendendo una miseria, puoi acquistarlo a soli 15€.

Un Apple Watch al giorno… per finta Se volete proteggere il vostro Apple Watch da cadute o urti accidentali, e nel frattempo magari renderlo ancora più alla moda, su Amazon potete comprare un’intera confezione di custodie con sei colori differenti. Con soli 15 euro fai scorta, e ne cambi anche uno al giorno. E’ come avere otto smartwatch in uno. Non ci credi? Provali, hai anche la consegna gratuita. Questa custodia per smartwatch in TPU di alta qualità, con finitura lucida, non è solo elegante: è anche utilissima perché ti offre protezione allo schermo completa per Apple Watch 1/4/5/6/SE. Comprale su Amazon a 15€ Tester di tensione senza contatto La penna Neoteck P è un Tester Professionale di tensione AC a doppio isolamento. Durante l’uso basta posizionare la punta vicino a una morsettiera, una presa o un cavo di alimentazione, e il suo sensore NVC identificherà automaticamente l’intensità della tensione elettrica presente. Un piccolo quanto indispensabile aiutante per certi lavori. Compralo su Amazon a 14€ Bilancia smart La HOMEFASHION è una bilancia smart spettacolare, che colleghi in Bluetooth allo smartphone. Perfetta per persone, ma anche cibi, puoi portarla a casa a 15€ appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Un dispositivo bellissimo sotto il profilo estetico, elegante e di colore nero. Perfetta da tenere in bagno, è anche un ottimo complemento d’arredo per la camera da letto. Un ampio display retroilluminato, che si attiva non appena sali sul dispositivo. Tuttavia, quando è spento è praticamente invisibile. Comprala su Amazon a 15€

Visto quanti prodotti utili potete trovare sotto ai 15 euro? E molti altri vi aspettano sulle pagine del noto sito di e-commerce mondiale.

