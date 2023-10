Diffusore portatile Bose: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo spesso la necessità di ascoltare musica anche quando ci ritroviamo fuori casa, eventualmente anche in vacanza. Uno dei dispositivi maggiormente consigliati per questo utilizzo è senz’ombra di dubbio la cassa Bluetooth, che permette di ampliare significativamente il suono dello smartphone da cui riproduciamo i nostri brani musicali preferiti. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il diffusore portatile Bose in offerta all’incredibile prezzo di soli 139 euro, con un ottimo sconto del 18% sul prezzo originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Diffusore portatile Bose: suono potente, ovunque ti trovi

Nel caso dell’offerta di Amazon, le colorazioni disponibili sono davvero numerose e hai l’imbarazzo della scelta: puoi infatti scegliere rispettivamente tra Nero, Blu, Nero / Bianco, Nero / Blu, Nero / Rosso in base ai tuoi gusti personali.

Uno dei punti di forza di questo diffusore portatile risiede sicuramente nel suo design, minimale ed elegante, davvero perfetto per ogni ambiente domestico. Ciò che caratterizza maggiormente il dispositivo è ovviamente la nitidezza del suono, che sarà chiaro e profondo: molto apprezzata in questo caso è la tecnologia PositionIQ, che permette di rilevare automaticamente la posizione del diffusore all’interno del tuo ambiente domestico, in modo tale da restituirti il miglior suono possibile.

Il diffusore poi è estremamente portatile, grazie al suo peso estremamente ridotto, che ti permette di trasportarlo ovunque tu vada. È inoltre resistente sia all’acqua che alle polveri di ogni tipo, motivo per cui puoi portarlo tranquillamente al mare o in piscina senza doverti minimamente preoccupare di guasti o malfunzionamenti dovuti al contatto con piccole tracce d’acqua. Per non parlare poi dell’eccezionale autonomia che si attesta a 12 ore di riproduzione continua, permettendoti di coprire interamente la giornata.

In definitiva, a meno di 140 euro hai la possibilità di assicurarti un diffusore portatile in grado di portare la tua musica preferita ovunque tu vada, che sia in vacanza o da qualunque altra parte, grazie al suo peso estremamente ridotto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti il diffusore portatile Bose in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili stanno terminando proprio in questo momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.