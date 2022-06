Digital marketing pratico per tutti: il corso in offerta

Il mondo del digital marketing è molto vasto: tra social media, SEO, DEM, Google Analytics, e-mail marketing e WordPress, è una vera e propria giungla per coloro che vogliono intraprendere un percorso professionale in questo ambito. Se vuoi apprendere strumenti, passaggi e trucchi del mestiere senza spendere troppo e organizzando il tuo tempo a tuo piacimento, ti consigliamo il corso completo di digital marketing creato dal professionista Fabio Pellencin e ospitato sulla piattaforma Udemy. Il corso si presenta come un vero e proprio master di web marketing, che riassume tutte le competenze che uno specialist dovrebbe avere. Puoi trovarlo al prezzo scontato di 16,99 euro ancora per poche ore.

Il corso è accessibile a tutti, sia agli utenti che vogliono muovere i primi passi nel digital marketing, sia a chi possiede già un titolo di studio in materia e vuole imparare ad implementare una strategia. Non si tratta, infatti, di un semplice corso, quanto una vera e propria fonte di informazioni per i professionisti del digitale, con tanto di esempi pratici e reali. L’obiettivo è insegnarti, in poco più di 20 ore di formazione, a sviluppare un business online in chiave estremamente pratica. Inoltre, le risorse sono costantemente aggiornate con materiali e informazioni sempre nuove.

A chi è rivolto il corso?

Il corso si rivolge principalmente a:

Coloro che desiderano mettere il proprio business online

Marketing manager che desiderano comprendere il web marketing

Tutti coloro che desiderano ampliare le proprie competenze per il proprio curriculum

Titolari di aziende che desiderano formarsi per mettere la propria azienda online

Piccoli imprenditori che intendono far crescere il proprio business con il web

Studenti che intendono imparare gli strumenti in modo pratico

“Web Marketing 4.0: il corso completo di digital marketing” è disponibile in offerta su Udemy ancora per pochissime ore, al prezzo scontato di soli 16,99 euro.

