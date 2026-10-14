Digitale Terrestre, arrivano i nuovi canali e da stasera film e telefilm incredibili senza spendere nulla

L’aggiornamento riguarda frequenze, MUX nazionali e numerazione LCN, con cambiamenti che coinvolgono Rai, Mediaset, Persidera, Cairo e D-Free. Per molte famiglie può voler dire canali spariti per qualche ora, doppioni, numeri cambiati o qualche problema di segnale. Niente di anomalo: nella maggior parte dei casi basta avviare la ricerca automatica dal telecomando. Ma non sempre il televisore se la cava da solo.

Aggiornare la lista canali del digitale terrestre è il primo passo per continuare a vedere senza intoppi l’offerta televisiva nazionale dopo le ultime modifiche ai MUX. In questi giorni diversi utenti hanno segnalato canali non più raggiungibili, numerazioni diverse dal solito o versioni in alta definizione comparse al posto di quelle precedenti. La procedura, di norma, dura pochi minuti: si entra nel menu del televisore o del decoder, si cerca la voce “canali” e si avvia la sintonizzazione automatica.

Non si tratta soltanto di trovare nuovi canali. La risintonizzazione aggiorna anche i dati tecnici inviati dagli operatori: frequenze, identificativi e numerazione LCN, cioè quella che assegna a Rai 1 il tasto 1, a Canale 5 il 5, a La7 il 7. Se durante la ricerca il televisore chiede di scegliere tra due canali con lo stesso numero, conviene selezionare quello indicato come HD, quando presente. È una scelta semplice, ma può evitare diversi problemi.

MUX Rai, cosa cambia tra HD, DVB-T2 e servizi interattivi

Le novità più evidenti riguardano i MUX Rai, con una distribuzione che cambia a seconda delle aree geografiche. Il MUX R Rai, quello che trasmette Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 TGR Regione e Rai News 24, usa canali diversi in base alla regione: per esempio il canale 30, frequenza 546 MHz, in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata; il canale 43, 650 MHz, in Valle d’Aosta, Trentino, Liguria, Campania e Sardegna. In Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia il riferimento è il canale 37, pari a 602 MHz.

Telecomando e TV con schermata di scansione canali, simbolo della risintonizzazione del digitale terrestre e delle nuove frequenze.

Sul MUX A Rai, al canale 26 e frequenza 514 MHz, restano disponibili Rai 4, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo e Rai Sport HD, insieme a numerose radio Rai. Più delicato, soprattutto per chi ha televisori datati, è il MUX B Rai DVB-T2, trasmesso sul canale 40 a 626 MHz. Qui si trovano Rai 4 HD, Rai Premium HD, Rai News 24 HD, Rai Storia HD, Rai 4K, Rai Play, Rai Play Sound e le versioni provvisorie di Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD. Per riceverlo serve un televisore o un decoder compatibile con il nuovo standard. Altrimenti il canale può non comparire.

Mediaset, Persidera, Cairo e D-Free: tutti i canali interessati

Gli aggiornamenti toccano anche i principali operatori privati del digitale terrestre. Nei MUX Mediaset, il MUX Mediaset 1 sul canale 46, frequenza 674 MHz, ospita tra gli altri Iris HD, 27Twentyseven HD, La5 HD, Mediaset Italia2 HD e TGCOM24 HD. Il MUX Mediaset 2, sul canale 36 a 594 MHz, comprende QVC HD, Cine34 HD, Focus HD, Topcrime HD, Boing, Boing Plus e Cartoonito. Sul MUX Mediaset 3, al canale 38 e frequenza 610 MHz, salvo variazioni locali, si trovano Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20 Mediaset HD e Mediaset Extra HD.

Nel pacchetto Cairo Due rientrano La7 HD, La7Cinema e France 24, diffusi sul canale 25, 506 MHz, oppure sul canale 33, 570 MHz, a seconda della zona. Ampia anche la copertura dei MUX Persidera, che includono Nove, TV8 HD, Cielo, Sky TG24, Real Time, Food Network, DMAX, Giallo, RadioItaliaTV, SuperTennis e diversi canali radiofonici. Il MUX D-Free, presente in gran parte d’Italia sul canale 24 a 498 MHz e in alcune aree tirreniche sul canale 23 a 490 MHz, trasmette numerosi canali tematici e locali, tra cui Padre Pio TV, Radio Radio TV, Cusano News 7, ArteOra TV e Supersix. La mappa, insomma, è fitta. E non sempre uguale da provincia a provincia.

Segnale debole o canali spariti: cosa controllare prima del tecnico

Dopo la risintonizzazione del digitale terrestre può succedere che alcuni canali non si vedano o che il segnale vada e venga. Prima di chiamare un antennista, meglio fare qualche controllo di base: verificare che il cavo dell’antenna sia inserito bene, spegnere e riaccendere televisore o decoder, ripetere la ricerca automatica e, se serve, tentare una sintonizzazione manuale inserendo la frequenza del MUX interessato. A volte il problema è solo una vecchia lista canali memorizzata male. In quel caso basta cancellarla e ripartire da zero.

Va controllata anche la compatibilità dell’apparecchio con lo standard DVB-T2 e con la codifica HEVC Main 10, richiesta per alcuni servizi di nuova generazione. Se il televisore non riceve i canali test o non mostra quelli trasmessi nei MUX più recenti, potrebbe servire un decoder esterno. Solo quando il segnale manca su più televisori della stessa casa, i disturbi continuano o il decoder segnala livelli molto bassi, ha senso chiedere una verifica dell’impianto. A quel punto il problema potrebbe non essere la lista canali, ma l’antenna da regolare.