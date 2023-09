Digitale terrestre: con questo decoder Nokia vedi TUTTI i canali senza BLOCCHI (19€)

I decoder DVB-T2 di Nokia per il nuovo digitale terrestre sono tra i più venduti in assoluto. Motivo? Sono tra i più affidabili e tra i più prestanti in rapporto qualità-prezzo. E in questo momento hai l’occasione di toccare con mano quanto ti abbiamo appena descritto perché su Amazon puoi comprare il modello Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 19€ cliccando su questo link, con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon Prime.

Digitale terrestre DVB T2: decoder Nokia a PREZZO ASSURDO

Semplicissimo da configurare e usare, recentemente aggiornato, ha tutto quello che ti serve per goderti la nuova televisione in digitale. Questo prodotto è perfetto, perché è compatibile proprio con la decodifica HEVC Main 10, quindi ti permette di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche dopo lo switch off. Crea le tue liste personali per genere, familiare o altre preferenze e fai zapping rapidamente tra spettacoli, film e sport, e goditi quindi i tuoi spettacoli preferiti.

Tramite la porta ethernet o inserendo una chiavetta WiFi (non inclusa) puoi anche connetterti a Internet e accedere a funzionalità aggiuntive (ti consente ad esempio di goderti i video di YouTube con la tua famiglia). Non ti basta? Allora sappi che puoi utilizzarlo perfino per registrare i tuoi programmi televisivi preferiti. Questo decoder consente infatti di registrare sul disco rigido o supporto USB e di leggerli sul televisore o sul computer in full HD.

Allora, per chiudere, se sei alla ricerca di un decoder come si conviene e vuoi goderti al meglio il nuovo digitale terrestre DVB T2 senza spendere troppo, ma allo stesso tempo con un prodotto di qualità da usare anche come registratore e lettore multimediale, non esitare un solo istante o rischi di perdere l’occasione: clicca su questo link per avere questo gioiellino targato Nokia a soli 19€. Le spedizioni sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.