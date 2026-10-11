Digitale Terrestre, dopo l'ultimo aggiornamento c'è una lunga lista di canali finalmente gratuiti

Un aggiornamento del digitale terrestre può cambiare la posizione di numerosi canali e riservare sorprese a chi accende il televisore ogni giorno senza controllare la lista.

Dopo gli ultimi movimenti della numerazione LCN, alcune emittenti compaiono in posizioni diverse e non tutte le zone ricevono gli stessi servizi. Tra canali HD e differenze regionali, vale la pena capire cosa è cambiato. Anche la risintonizzazione può avere un ruolo quando qualcosa sembra mancare.

La nuova mappa LCN: nazionali, HD e posizioni da tenere d’occhio

La fotografia aggiornata del digitale terrestre mostra una griglia un po’ più ordinata rispetto agli ultimi mesi. Non ancora definitiva, ma più chiara. In cima restano i canali generalisti: Rai 1 HD sul numero 1, Rai 2 HD sul 2, Rai 3 TGR Regione sul 3. Seguono Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE.

Dal 10 al 19, come succede spesso dopo una ricerca automatica fatta al mattino o nel tardo pomeriggio, trovano posto le emittenti locali, diverse da regione a regione. Più avanti compaiono molti canali già noti agli utenti: 20Mediaset HD al 20, Iris HD al 22, Rai Movie HD al 24, Cielo al 26, La5 HD al 30, Real Time al 31, Food Network al 33, Cine34 HD al 34 e Focus HD al 35. La fascia per bambini e ragazzi resta tra il 40 e il 47, con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!.

Per informazione e sport ci sono Rai News 24, Sky TG24, TGCOM24 HD, Rai Sport HD, SPORTITALIA HD, IlSole24ORE TV e SUPERTENNIS. Una parte della lista si ritrova poi nelle numerazioni alte: area 500 per molte versioni HD, area 700 per le radio, area 800 per i canali regionali Rai 3 TGR. Il test HEVC main10 resta al canale 200, utile per capire se il televisore è pronto ai nuovi standard.

Nuovi canali e differenze regionali: perché la lista non è uguale per tutti

Gli ultimi aggiornamenti hanno portato nuovi ingressi e qualche spostamento. Tra questi 20Mediaset HD anche al 120 e al 520, Canale 165, 2Settanta Tv al 270 e Radio Classica TV all’824. Sono cambiamenti che confermano una cosa ormai nota a tecnici e utenti più attenti: la lista dei canali del digitale terrestre non è identica in tutta Italia.

In Valle d’Aosta, per esempio, possono comparire France 24 HD, RTS Un HD e TV5 Monde Europe alle posizioni 75, 76 e 77. In Abruzzo sono indicati anche Abruzzo Channel e L’Aquila TV. “Dipende dal ripetitore, dalla zona e da come il televisore risolve la numerazione”, spiegano spesso i tecnici quando vengono chiamati per canali spariti o duplicati.

La numerazione LCN, cioè il sistema che assegna in automatico un numero ai canali, mette ordine a livello nazionale, ma lascia spazio alle frequenze locali e agli accordi tra operatori. Ecco perché due famiglie nello stesso comune, magari una in centro e una in collina, possono ritrovarsi con una lista diversa dopo la stessa ricerca canali.

Risintonizzazione, conflitti LCN e HEVC: come recuperare i canali mancanti

Per vedere tutti i canali gratuiti del digitale terrestre il primo passo resta la risintonizzazione automatica del televisore o del decoder. Si entra nel menu impostazioni, si apre la sezione canali, si avvia la ricerca e si aspetta la nuova memorizzazione. Di solito bastano pochi minuti. Se invece manca un solo canale, può servire la sintonizzazione manuale, inserendo la frequenza del multiplex corretto. In quel caso, però, è meglio avere sotto mano i dati tecnici della propria zona.

Occhio anche ai conflitti LCN: il televisore li segnala quando due versioni dello stesso canale chiedono lo stesso numero. Può succedere, per esempio, con Rai 4 al 21, Rai Premium al 25 e Rai News 24 al 48, dove può apparire la scelta tra versione standard e HD. In questi casi conviene selezionare l’alta definizione.

Se lo schermo resta nero o il canale non viene agganciato, il problema potrebbe essere la compatibilità del dispositivo. Alcuni contenuti richiedono televisori o decoder adatti a DVB-T2, HEVC main10 o ai servizi HbbTV, che dipendono anche dalla connessione Internet. La verifica più rapida è sul canale 200: se il test si vede correttamente, il televisore è compatibile. In caso contrario, può essere necessario un decoder aggiornato.