Digitale Terrestre DVB T2: il decoder Humax è semplice, funziona e costa solo 19€

Se siete tra i pochi italiani che ancora non hanno provveduto a procurarsi tutto il necessario è tempo di preparare la televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2. Con questo decoder Humax 9-00142, di ottima qualità, puoi farlo in modo semplice e senza investire un patrimonio. Costa infatti appena 26€ su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, dunque parliamo di cifre super convenienti e abbordabili per chiunque.

Digitale Terrestre DVB T2: Humax 9-00142 a meno di 30€

Questo decoder è un prodotto molto interessante che può diventare il baricentro dell’intrattenimento casalingo. Dal punto di vista tecnico, infatti, questo Humax 9-00142 dispone di compatibilità sia con il digitale terrestre che con le trasmissioni satellitari (DVB-T2 e DVB-S2). Lo Smart Box si caratterizza per un processore Cortex-A53 quad core con GPU Mali-450, 1GB di memoria RAM e 8 GB di spazio disco interno.

Telecomando programmabile 2-in-1 per configurare i tasti principali del telecomando del tuo televisore (2 batterie AAA non incluse). Il Box gestisce trasmissioni alla risoluzione massima di 4K anche in HDR. Il decoder Digimax T2 è anche un media player! Questo significa che basta collegare una unità di memoria esterna USB al decoder e potrai consultare i tuoi contenuti multimediali direttamente sul tuo televisore.

Questo prodotto, essendo basato su Android, può gestire le app del Play Store, quelle dedicate almeno. In questo modo sarà possibile espandere l’utilizzo di questo dispositivo. Insomma, come avrete senz’altro capito si tratta di un prodotto perfetto per le vostre esigenze e molto i più. E che potete accaparrarvi al prezzo di 26€ su Amazon, con le spedizioni gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.