Digitale Terrestre e canali illimitati: la tua TV ora ha tutto ciò per cui hai sempre pagato

Il digitale terrestre cambia ordine. Da lunedì 12 ottobre 2026 è stata aggiornata in tutta Italia la numerazione nazionale LCN dei canali TV: una nuova lista che sistema posizioni, versioni HD, servizi interattivi e alcune emittenti locali.
Il digitale terrestre cambia ordine. Da lunedì 12 ottobre 2026 è stata aggiornata in tutta Italia la numerazione nazionale LCN dei canali TV: una nuova lista che sistema posizioni, versioni HD, servizi interattivi e alcune emittenti locali.
Valentina Giungati
Pubblicato il 19 ott 2026
Digitale Terrestre e canali illimitati: la tua TV ora ha tutto ciò per cui hai sempre pagato

Molti telespettatori se ne sono già accorti aprendo la guida del televisore o del decoder. Altri, invece, dovranno fare una nuova ricerca dei canali. Niente di complicato, ma non sempre fila tutto liscio. “Mi sono ritrovato Rai 4 duplicato e ho dovuto rifare la sintonizzazione”, racconta un utente romano in un centro assistenza di zona Prati. Può succedere, soprattutto con apparecchi che conservano vecchie memorie.

La risintonizzazione automatica dei canali è il primo passaggio da fare per ricevere la nuova lista LCN del digitale terrestre, aggiornata con la numerazione nazionale e con le modifiche arrivate nelle ultime ore. Si parte dal menu del televisore o del decoder, di solito nelle voci “canali”, “installazione” o “ricerca automatica”. Bastano pochi minuti. Nei condomìni con impianti centralizzati, però, può essere necessario qualche controllo in più.

La ricerca va avviata se mancano canali, se compaiono doppioni o se la guida TV mostra nomi non aggiornati. Dalle prime segnalazioni, alcuni televisori più vecchi chiedono di scegliere tra due canali assegnati alla stessa posizione. In quel caso è meglio tenere la versione HD, se disponibile, oppure lasciare che sia il televisore a riordinare la lista. Non serve toccare l’antenna, a meno che non ci fossero già problemi di ricezione prima dell’aggiornamento.

Guida TV, confermati i canali principali nelle prime posizioni

Nelle prime posizioni della guida TV nazionale restano i canali più conosciuti. La sequenza iniziale vede Rai 1 HD al numero 1, Rai 2 HD al 2, Rai 3 TGR Regione al 3, poi Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE fino alla posizione 9. Dal 10 al 19 restano gli spazi per le emittenti locali, che cambiano in base alla regione e alla copertura del segnale.

Mano con telecomando puntato verso TV con schermata di impostazioni e barra di avanzamento sfocata
Telecomando e TV su schermata di ricerca canali: immagine legata alla nuova numerazione LCN del digitale terrestre.

Più avanti ci sono i canali generalisti, quelli dedicati a cinema, serie e intrattenimento. Al 20 resta 20Mediaset HD, al 22 Iris HD, al 24 Rai Movie HD. Cielo è al 26, TV2000 al 28. Confermate anche le posizioni dei canali più riconoscibili per le famiglie: Boing HD al 40, Rai Gulp al 42, Rai YoYo al 43, Cartoonito HD al 46. Per l’informazione restano Rai News 24, Sky TG24 e TGCOM24 HD, tra le posizioni 48 e 51, anche se su alcuni dispositivi non aggiornati possono comparire conflitti.

Più HD, canali tematici e servizi interattivi nella nuova lista

L’aggiornamento dà più spazio ai canali in alta definizione e alla parte dedicata a contenuti tematici, radio televisive e servizi collegati. Nella lista ci sono, tra gli altri, Rai 4K al 101, le versioni HD dei principali canali Rai e Mediaset nella fascia 500, RaiPlay al 201 e RaiPlay Sound al 203. È una parte della numerazione pensata non solo per guardare i canali tradizionali, ma anche per accedere ai servizi interattivi e ai contenuti connessi, quando il televisore lo permette.

Aumenta anche lo spazio per sport, musica, cucina e informazione specializzata. Nella nuova mappa compaiono Rai Sport HD, SPORTITALIA HD, SUPERTENNIS, Gambero Rosso, Bike Channel e diversi canali radio in versione televisiva, come RTL 102.5, RadioItaliaTV, Radiofreccia, RDS Social TV e Radio Zeta. In Valle d’Aosta sono previste anche posizioni dedicate a emittenti internazionali, tra cui France 24 HD, RTS Un HD e TV5 Monde Europe: un segnale del peso che le differenze territoriali continuano ad avere nella numerazione nazionale.

Conflitti LCN e numeri provvisori: come muoversi dopo l’aggiornamento

Alcuni utenti possono vedere comparire conflitti LCN: significa che due canali chiedono la stessa posizione nella lista. Nel materiale diffuso compaiono casi come Rai 4 in conflitto con Rai 4 HD, Rai Premium con Rai Premium HD e Rai News 24 con la sua versione HD. Non è per forza un guasto. Semplicemente, il televisore deve decidere quale segnale mettere sul numero principale.

Per orientarsi conviene controllare prima la qualità del segnale e poi la versione del canale. Se il dispositivo chiede una scelta, la soluzione più pratica è tenere la versione HD quando si vede bene. Se invece l’immagine squadretta o l’audio salta, meglio scegliere la versione più stabile. Restano anche alcune numerazioni provvisorie, come quelle nella fascia 500 per i principali canali nazionali, utili durante il passaggio e per chi deve ancora completare l’aggiornamento. Dopo una nuova ricerca completa, cancellando se serve la vecchia lista, la guida dovrebbe tornare in ordine.

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