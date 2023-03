Digitale terrestre, guarda tutti i canali TV con il decoder giusto: costa 18€

Con lo switch-off definitivo per la tv italiana c’è stato il passaggio definitivo alla trasmissione di tutti i canali in HD e allo spegnimento di quelli in formato standard. Se siete tra coloro che ancora non avete provveduto a procurarvi un dispositivo in grado di permettervi di continuare a guardare i vostri programmi preferiti, oggi su Amazon c’è un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 a poco prezzo. Con soli 18€ cliccando su questo link ve lo portate a casa, con le spedizioni gratuite e veloci.

Digitale terrestre Fenner : decoder a PREZZO ASSURDO

Semplicissimo da configurare e usare, il decoder Fenner ha tutto quello che ti serve per goderti la nuova televisione in digitale. Questo prodotto è perfetto, perché è compatibile proprio con la decodifica HEVC Main 10, quindi ti permette di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche ora che lo switch off è stato completato.

Volendo lo trasformi anche in lettore multimediale: ci colleghi un disco USB 2.0, e ti guardi i tuoi film preferiti, ascolti la tua musica e molti altri media da. Pensa, supporta MP3 /MP4/ / MPG / MPEG/ AC3 / AAC / JPEG / PNG / MOV / AVI / MKV e altri formati multimediali. Tramite la porta ethernet o inserendo una chiavetta WiFi (non inclusa) puoi anche connettere a Internet il decoder, così puoi accedere a funzionalità aggiuntive.

Se vuoi adeguarti al nuovo digitale terrestre DVB T2 (HD 1080p HEVC Main 10 Bit H265) senza spendere troppo ma allo stesso tempo con un prodotto di qualità da usare anche come lettore multimediale, non esitare un solo istante o rischi di perdere l’occasione: clicca su questo link per avere questo gioiellino targato Fenner a soli 18€. Spedizioni gratuite e veloci.

