Digitale terrestre, la lista dei canali si aggiorna un’altra volta: dove trovare tutte le reti ‘sparite’

L’ultimo aggiornamento, riportato dai colleghi di Digital-Forum, ha modificato la numerazione di alcune emittenti e aggiunto nuovi canali, in particolare nel Mux Dfree.
Gli aggiornamenti non sono solo tecnici: spesso comportano anche la rinomina di alcune emittenti, come nel caso di Prima Free, ora presente alla numerazione 170 come Primafree170, e Terre Euganee Channel, che è stata rinominata Primafree 231 alla LCN 231.
Questi spostamenti rendono indispensabile per molti telespettatori una verifica periodica della propria lista dei canali per evitare di perdere i programmi preferiti.
Lista aggiornata dei canali principali
Ecco la lista dei canali aggiornata sul digitale terrestre, suddivisa per numerazione LCN:
- Rai 1 HD
- Rai 2 HD
- Rai 3 TGR Regione
- Rete4 HD
- Canale5 HD
- Italia1 HD
- LA7 HD
- TV8 HD
- NOVE
10-19. Emittenti locali
- 20Mediaset HD
- Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
- Iris HD
- Rai 5
- Rai Movie HD
- Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
- Cielo
- 27Twentyseven HD
- TV2000
- LA7CINEMA
- La5 HD
- Real Time
- QVC HD
- Food Network
- Cine34 HD
- Focus HD
- RTL 102.5
- Discovery
- GIALLO
- TOPcrime HD
- Boing HD
- K2
- Rai Gulp
- Rai YoYo
- Frisbee
- Boing Plus
- Cartoonito HD
- Super!
- Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
- Mediaset Italia2 HD
- Sky TG24
- TGCOM24 HD
- DMAX
- Italia 53 (Casa Italia 53)
- Rai Storia HD
- Mediaset Extra HD
- HGTV – Home&Garden
- Rai Scuola HD
- Rai Sport HD
- Discovery Turbo
- SPORTITALIA HD
- iL61
- DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- CS24.LIVE (CANALE 63)
- SUPERTENNIS
- ALMA TV
- RADIO 105
- R101 TV
- BOM CHANNEL
- Deejay TV HD
- RadioItaliaTV
- France 24 HD (Valle d’Aosta)
- RTS Un HD (Valle d’Aosta)
- TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
Per le numerazioni superiori, le emittenti includono Rai 4K, Rai 3 HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD, NOVE, 20Mediaset HD, vari canali ITALIA numerati, ARTE ITALIA, GOLD TV ITALIA, TELECAMPIONE, FASCINO TV e molti altri. La lista completa raggiunge numeri LCN superiori a 999, comprendendo canali tematici, musicali, sportivi e di intrattenimento.
Gli aggiornamenti continui del digitale terrestre evidenziano quanto sia importante verificare regolarmente la propria lista dei canali e aggiornare la ricerca automatica o manuale sul televisore. In questo modo, è possibile evitare di perdere le emittenti preferite e di ritrovarsi con schermi vuoti o con programmi “spariti” dalla numerazione consueta.
Questo fenomeno riguarda in particolare gli utenti dei Mux più dinamici, dove l’inserimento di nuove emittenti o la modifica dei nomi può cambiare la posizione di canali storici. Per non perdere il segnale e la visione ottimale, è consigliabile effettuare la risintonizzazione completa dopo ogni aggiornamento comunicato ufficialmente dagli operatori o segnalato dai forum di riferimento.