Digitale terrestre, la lista dei canali si aggiorna un’altra volta: dove trovare tutte le reti ‘sparite’

Il mondo del digitale terrestre italiano continua a vivere un periodo di frequenti aggiornamenti. Gli utenti che pensavano di aver memorizzato definitivamente la propria lista di canali si trovano ancora a dover rivedere impostazioni e preferenze.
Il mondo del digitale terrestre italiano continua a vivere un periodo di frequenti aggiornamenti. Gli utenti che pensavano di aver memorizzato definitivamente la propria lista di canali si trovano ancora a dover rivedere impostazioni e preferenze.
Francesca Testa
Pubblicato il 12 giu 2026
Digitale terrestre, la lista dei canali si aggiorna un’altra volta: dove trovare tutte le reti ‘sparite’

L’ultimo aggiornamento, riportato dai colleghi di Digital-Forum, ha modificato la numerazione di alcune emittenti e aggiunto nuovi canali, in particolare nel Mux Dfree.

Gli aggiornamenti non sono solo tecnici: spesso comportano anche la rinomina di alcune emittenti, come nel caso di Prima Free, ora presente alla numerazione 170 come Primafree170, e Terre Euganee Channel, che è stata rinominata Primafree 231 alla LCN 231.

Digitale terrestre, la lista dei canali aggiornata – Webnews.it

Questi spostamenti rendono indispensabile per molti telespettatori una verifica periodica della propria lista dei canali per evitare di perdere i programmi preferiti.

Lista aggiornata dei canali principali

Ecco la lista dei canali aggiornata sul digitale terrestre, suddivisa per numerazione LCN:

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 TGR Regione
  4. Rete4 HD
  5. Canale5 HD
  6. Italia1 HD
  7. LA7 HD
  8. TV8 HD
  9. NOVE
    10-19. Emittenti locali
  10. 20Mediaset HD
  11. Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
  12. Iris HD
  13. Rai 5
  14. Rai Movie HD
  15. Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
  16. Cielo
  17. 27Twentyseven HD
  18. TV2000
  19. LA7CINEMA
  20. La5 HD
  21. Real Time
  22. QVC HD
  23. Food Network
  24. Cine34 HD
  25. Focus HD
  26. RTL 102.5
  27. Discovery
  28. GIALLO
  29. TOPcrime HD
  30. Boing HD
  31. K2
  32. Rai Gulp
  33. Rai YoYo
  34. Frisbee
  35. Boing Plus
  36. Cartoonito HD
  37. Super!
  38. Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
  39. Mediaset Italia2 HD
  40. Sky TG24
  41. TGCOM24 HD
  42. DMAX
  43. Italia 53 (Casa Italia 53)
  44. Rai Storia HD
  45. Mediaset Extra HD
  46. HGTV – Home&Garden
  47. Rai Scuola HD
  48. Rai Sport HD
  49. Discovery Turbo
  50. SPORTITALIA HD
  51. iL61
  52. DONNA SPORT TV (DONNA TV)
  53. CS24.LIVE (CANALE 63)
  54. SUPERTENNIS
  55. ALMA TV
  56. RADIO 105
  57. R101 TV
  58. BOM CHANNEL
  59. Deejay TV HD
  60. RadioItaliaTV
  61. France 24 HD (Valle d’Aosta)
  62. RTS Un HD (Valle d’Aosta)
  63. TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)

Per le numerazioni superiori, le emittenti includono Rai 4K, Rai 3 HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD, NOVE, 20Mediaset HD, vari canali ITALIA numerati, ARTE ITALIA, GOLD TV ITALIA, TELECAMPIONE, FASCINO TV e molti altri. La lista completa raggiunge numeri LCN superiori a 999, comprendendo canali tematici, musicali, sportivi e di intrattenimento.

Digitale terrestre, la lista dei canali aggiornata – Webnews.it

Gli aggiornamenti continui del digitale terrestre evidenziano quanto sia importante verificare regolarmente la propria lista dei canali e aggiornare la ricerca automatica o manuale sul televisore. In questo modo, è possibile evitare di perdere le emittenti preferite e di ritrovarsi con schermi vuoti o con programmi “spariti” dalla numerazione consueta.

Questo fenomeno riguarda in particolare gli utenti dei Mux più dinamici, dove l’inserimento di nuove emittenti o la modifica dei nomi può cambiare la posizione di canali storici. Per non perdere il segnale e la visione ottimale, è consigliabile effettuare la risintonizzazione completa dopo ogni aggiornamento comunicato ufficialmente dagli operatori o segnalato dai forum di riferimento.

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