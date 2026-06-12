Digitale terrestre, la lista dei canali si aggiorna un’altra volta: dove trovare tutte le reti ‘sparite’

L’ultimo aggiornamento, riportato dai colleghi di Digital-Forum, ha modificato la numerazione di alcune emittenti e aggiunto nuovi canali, in particolare nel Mux Dfree.

Gli aggiornamenti non sono solo tecnici: spesso comportano anche la rinomina di alcune emittenti, come nel caso di Prima Free, ora presente alla numerazione 170 come Primafree170, e Terre Euganee Channel, che è stata rinominata Primafree 231 alla LCN 231.

Questi spostamenti rendono indispensabile per molti telespettatori una verifica periodica della propria lista dei canali per evitare di perdere i programmi preferiti.

Lista aggiornata dei canali principali

Ecco la lista dei canali aggiornata sul digitale terrestre, suddivisa per numerazione LCN:

Rai 1 HD Rai 2 HD Rai 3 TGR Regione Rete4 HD Canale5 HD Italia1 HD LA7 HD TV8 HD NOVE

10-19. Emittenti locali 20Mediaset HD Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD Iris HD Rai 5 Rai Movie HD Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD Cielo 27Twentyseven HD TV2000 LA7CINEMA La5 HD Real Time QVC HD Food Network Cine34 HD Focus HD RTL 102.5 Discovery GIALLO TOPcrime HD Boing HD K2 Rai Gulp Rai YoYo Frisbee Boing Plus Cartoonito HD Super! Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD Mediaset Italia2 HD Sky TG24 TGCOM24 HD DMAX Italia 53 (Casa Italia 53) Rai Storia HD Mediaset Extra HD HGTV – Home&Garden Rai Scuola HD Rai Sport HD Discovery Turbo SPORTITALIA HD iL61 DONNA SPORT TV (DONNA TV) CS24.LIVE (CANALE 63) SUPERTENNIS ALMA TV RADIO 105 R101 TV BOM CHANNEL Deejay TV HD RadioItaliaTV France 24 HD (Valle d’Aosta) RTS Un HD (Valle d’Aosta) TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)

Per le numerazioni superiori, le emittenti includono Rai 4K, Rai 3 HD, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD, NOVE, 20Mediaset HD, vari canali ITALIA numerati, ARTE ITALIA, GOLD TV ITALIA, TELECAMPIONE, FASCINO TV e molti altri. La lista completa raggiunge numeri LCN superiori a 999, comprendendo canali tematici, musicali, sportivi e di intrattenimento.

Gli aggiornamenti continui del digitale terrestre evidenziano quanto sia importante verificare regolarmente la propria lista dei canali e aggiornare la ricerca automatica o manuale sul televisore. In questo modo, è possibile evitare di perdere le emittenti preferite e di ritrovarsi con schermi vuoti o con programmi “spariti” dalla numerazione consueta.

Questo fenomeno riguarda in particolare gli utenti dei Mux più dinamici, dove l’inserimento di nuove emittenti o la modifica dei nomi può cambiare la posizione di canali storici. Per non perdere il segnale e la visione ottimale, è consigliabile effettuare la risintonizzazione completa dopo ogni aggiornamento comunicato ufficialmente dagli operatori o segnalato dai forum di riferimento.