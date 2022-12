Digitale terrestre, oggi 21 dicembre lo switch-off finale: cosa succede ora?

Da oggi, mercoledì 21 dicembre, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto a chi è in possesso di tv o decoder in grado di supportare l’alta definizione. Una vera e propria trasformazione tecnologica che servirà a cedere alcune frequenze che oggi sono occupate dalla TV – quelle in banda 700 MHz – ai gestori di telecomunicazioni per il 5G, come deciso dall’Unione Europea nel 2017.

Switch-off agli sgoccioli, e dopo? Cosa cambierà per i consumatori

La transizione al nuovo digitale terrestre è stata abbastanza indolore per la maggior parte dei consumatori, visto che quasi tutti hanno ormai aggiornato i dispositivi che hanno in casa per poter ricevere il nuovo segnale. Con la redistribuzione delle frequenze e col nuovo formato video, bisogna pertanto risintonizzare i canali televisivi per poter continuare a vedere tutti i programmi. Il refarming si concluderà il 30 giugno 2022. Altro cambiamento riguarda la qualità delle immagini sullo schermo.

La transizione serve infatti anche a migliorare ulteriormente la resa visiva dei programmi in alta definizione, in favore quindi del nuovo segnale Full Hd e potenzialmente, 4K.

Per verificare se le vostre TV o i vostri decoder sono compatibili col nuovo segnale del digitale terrestre avete due diverse opzioni. La prima è legata alla data di acquisto: tutti i TV o i decoder acquistati in Italia dopo il dicembre 2018 saranno perfettamente funzionanti anche dopo il completamento dello Switch off TV, ma c’è un modo ancora più veloce per scoprirlo: non dovete far altro che provare a visualizzare i canali di test 100 e 200: se vedete RAIUNO sul canale 1, verificate che sul canale 100 appaia la scritta “Test HEVC Main10”.

Allo stesso modo se vedete Canale 5 sul canale 5, verificate che sul canale 200 appaia la medesima scritta. Se compare tale scritta, l’apparato è compatibile con il nuovo standard di trasmissione. In caso di incompatibilità del vostro decoder o della vostra TV con il DVB-T2, la soluzione è soltanto una: acquistare un nuovo decoder come questo che vi linkiamo o una nuova TV con decoder incorporato. Per tutti i dettagli, anche sui relativi aiuti statali e bonus, vi rimandiamo a questo articolo.

