Digitale Terrestre, questa volta è poesia: canali illimitati, film e telefilm da tutto il mondo e novità gratis da stasera

Il 29 giugno 2026 è entrata in vigore una nuova numerazione completa dei canali del digitale terrestre italiano, un aggiornamento che tocca praticamente tutte le fasce, da quella principale fino ai canali radio trasmessi via DVB-T. Chi accende la TV senza aver rilanciato la ricerca automatica dei canali rischia di trovare loghi sbagliati, emittenti mancanti o numeri occupati da altro rispetto a quanto ricordava.

Nella fascia 1-99, quella più consultata, restano fissi i canali generalisti storici: Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regione, Rete4, Canale5, Italia1, LA7, TV8 e NOVE occupano ancora le prime nove posizioni. Da lì in poi la mappa si complica: tra il 10 e il 19 trovano posto le emittenti locali, mentre più avanti compaiono alcune sovrapposizioni segnalate come conflitto LCN, per esempio tra Rai 4 e Rai 4 HD, oppure tra Rai Premium e la sua versione HD — un dettaglio tecnico che vale la pena conoscere per non confondersi quando lo stesso nome compare due volte.

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Le fasce successive seguono una logica diversa. Il blocco 101-199 raccoglie principalmente le versioni HD dei canali già visti e una lunga serie di emittenti minori, spesso a carattere commerciale o regionale, con nomi come Italia 121, Canale 137 o Telecampione. La fascia 200-299 è invece dedicata a servizi promozionali e canali tematici, dalla cucina ai viaggi, fino a proposte più di nicchia come radio in simulcast video. Sul fronte radio, la fascia 701-799 ospita l’intera offerta Rai Radio insieme a molte emittenti commerciali nazionali, da Radio Deejay a RTL 102.5 nelle sue numerose declinazioni tematiche.

Una sezione a parte, quella dall’801 al 999, è riservata alle testate regionali del TG3, organizzate una per una: si passa dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con voci dedicate anche alle specificità linguistiche di alcune zone di confine, come la versione in sloveno per il Friuli Venezia Giulia o quella in tedesco per l’Alto Adige.

Per chi si accorge di canali mancanti, loghi vuoti o numerazioni che non tornano, la soluzione resta sempre la stessa: avviare dal menu del televisore o del decoder una nuova ricerca automatica dei canali, operazione che nella maggior parte degli apparecchi recenti richiede pochi minuti e ripristina l’intera mappa aggiornata senza bisogno di intervenire manualmente canale per canale. Ogni novità porta vento di cambiamenti e quindi anche qualche piccola revisione tecnica da dover affrontare.