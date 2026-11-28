Il digitale terrestre cambia a fine novembre: TeleFoggia torna in HD al numero 88 nelle zone coperte di Puglia e Basilicata, mentre Cusano News 7 lascia il 234.

Le due modifiche riguardano reti di trasmissione diverse. Il ritorno di TeleFoggia interessa chi riceve il Mux Locale 1 di Puglia e Basilicata. La rimozione di Cusano News 7 riguarda invece il Mux DFree. Prima di avviare una ricerca completa, puoi verificare cosa compare ai due numeri e controllare che il televisore stia usando la lista dell’antenna terrestre. La scansione aggiorna l’elenco ricevuto a casa, che può variare anche tra comuni vicini.

TeleFoggia torna sul canale 88 e passa all’HD

Il monitoraggio tecnico di L’Italia in Digitale ha registrato il ritorno dell’emittente nel Mux Locale 1 per Puglia e Basilicata. Il 17 novembre ha rilevato il passaggio all’alta definizione dopo una prima ricomparsa in definizione standard. La posizione da cercare sul telecomando è il numero 88. Un multiplex, o mux, è un gruppo di servizi televisivi trasmessi sulla stessa frequenza, con una propria area di copertura.

La trasmissione segnalata è in 1280 × 720 pixel con compressione MPEG-4 H.264. È l’informazione tecnica che spiega il riferimento all’HD. Per capire se il ritorno riguarda il tuo televisore, il primo controllo è la voce TeleFoggia nell’elenco dei canali terrestri. La disponibilità dipende dalla ricezione del mux locale nel punto in cui si trova l’antenna. Anche all’interno delle due regioni, quindi, il risultato della ricerca può cambiare da zona a zona.

Il menu per risintonizzare i canali – Webnews.it

Che cosa è successo al numero 234 di Cusano News 7

Everyeye ha segnalato il 26 novembre che Cusano News 7 è stato rimosso dal Mux DFree. Nei giorni precedenti il servizio risultava presente ma senza immagini. Dopo la rimozione, il numero 234 può restare vuoto oppure comparire ancora in una lista che il televisore non ha aggiornato. La notizia riguarda quella diffusione sul digitale terrestre e quella posizione del telecomando.

Se il 234 non risponde, controlla cosa succede sugli altri canali che guardi di solito. La scomparsa di una sola voce dopo una modifica del multiplex si spiega con l’aggiornamento. Se invece mancano diverse emittenti che prima vedevi, conviene verificare anche il segnale dell’antenna e il collegamento al televisore o al decoder. In questo modo puoi distinguere il caso del 234 da un problema di ricezione più ampio.

Come aggiornare la lista sul televisore o sul decoder

Apri le impostazioni dei canali dell’apparecchio che riceve il segnale. Se usi un decoder esterno, fai la ricerca dal suo menu. Se il cavo d’antenna arriva direttamente al televisore, cerca la voce sintonizzazione automatica e scegli antenna o digitale terrestre. Il nome della funzione può variare. Se hai una lista di preferiti, verifica nel manuale come viene gestita dopo l’aggiornamento.

Finita la scansione, cerca TeleFoggia per nome e controlla il numero assegnato. Se abiti nell’area interessata e l’88 resta vuoto, verifica se ricevi gli altri servizi dello stesso mux locale. Dove quell’emittente è già visibile in HD, puoi lasciare la lista così com’è. Ripetere la ricerca, invece, aggiorna i servizi che l’antenna è effettivamente in grado di ricevere.