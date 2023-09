Dimentica la sporcizia con la SCOPA ELETTRICA PHILIPS in offerta

Al giorno d’oggi non sempre abbiamo la voglia di metterci a fare le pulizie di casa, soprattutto a seguito di una lunghissima ed estenuante giornata lavorativa o di studio universitario. Fortunatamente il progresso della tecnologia e degli elettrodomestici ci viene incontro, con l’aiuto di aspirapolveri robot e quant’altro, riuscendo così a velocizzare la pulizia di ogni nostro ambiente. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti la scopa elettrica Philips Domestic Appliance (modello FC6723) in offerta all’incredibile prezzo di soli 184 euro, con un buon 26% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Philips.

Scopa elettrica Philips: addio alla polvere

Tra le caratteristiche salienti alla base di questa scopa elettrica rientrano sicuramente la sua percentuale di successo in termini di pulizia: il dispositivo è infatti in grado di aspirare efficacemente fino al 98% della polvere e della sporcizia presente in corrispondenza delle superfici e dei pavimenti del tuo ambiente.

È perfino in grado di catturare la polvere nascosta, grazie alla presenza delle luci LED che che rivelano ogni traccia presente sulle superfici di casa tua. La scopa elettrica presenta inoltre 2 impostazioni di velocità, in base alle tue preferenze ed esigenze personali.

Nulla da dire anche per quanto riguarda l’efficiente autonomia, data dalla batteria che che garantisce alte prestazioni, riuscendo a coprire più di 30 minuti di pulizia continua: in questo modo non avrai alcun pensiero o preoccupazione di doverla ricaricare in continuazione per portare a termine la pulizia completa di casa tua.

Grazie alla presenza della spazzola d’aspirazione da 180 gradi, poi, è in grado di raggiungere senza alcun tipo di problema ogni angolo della tua abitazione domestica, anche quelli irraggiungibili dagli altri modelli concorrenti. La spazzola, fornita in dotazione, è inoltre in grado di essere utilizzata senza problemi sia per quanto riguarda i tappeti che i pavimenti duri, in base alle tue esigenze del momento.

Insomma, a poco più di 180 euro hai la possibilità di assicurarti una scopa dalle prestazioni eccezionali, che diventerà una tua fedele alleata nella pulizia di tutto il tuo ambiente domestico nel giro di pochissimo tempo: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare questa scopa elettrica Philips in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta temporanea che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.