Dimentichi spesso le cose? Con QUESTA MERAVIGLIA a soli 18€ NON PERDERAI PIÙ NULLA

Quante volte ti è capitato di perdere qualcosa in questo movimento periodo dell’anno? Ecco, non sei il solo. Sappi però che da quest’anno hai la possibilità di rompere la catena. Tutto merito del Tile Mate, un piccolo dispositivo in grado di ritrovare gli oggetti persi nel raggio di 60 metri (e oltre). In queste ore è in offerta su Amazon, dove lo puoi acquistare a soli 18,74 euro invece di 24,99 euro. E se lo ordini ora, ti arriva a casa già domani, senza pagare nulla per la spedizione ultra-rapida.

Il periodo delle festività di fine anno ci rende tutti più sbadati. Troppe cose da pensare, troppe cose da fare, troppe cose da guardare. È un attimo distrarsi, rischiando di perdere chiavi, portafogli e quant’altro. Ma è ancora più semplice la soluzione: Tile Mate, solo per oggi in sconto del 25% su Amazon.

Tile Mate, il tuo nuovo compagno di viaggio

Il funzionamento di Tile Mate è semplicissimo. Associalo agli oggetti che usi di più durante il giorno, come chiavi, borse e portafogli. Se dovessi perderli, apri l’app Tile e attendi che il dispositivo suoni quando si trova nel raggio di 60 metri; se invece si trova fuori dalla portata del Bluetooth, tramite l’applicazione puoi vedere la sua posizione più recente.

Il modello in vendita è perfetto da associare a chiavi, zaini e animali. Volendo, puoi anche scegliere un modello Tile diverso, ad esempio Tile Pro (ideale per chiavi, computer e bagagli) o Tile Slim (soluzione perfetta per tablet, passaporti e portafogli).

Approfitta ora della super offerta di Amazon sul dispositivo Tile Mate, tuo a soli 18,74 euro grazie allo sconto del 25%. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.