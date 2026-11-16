Hanno rinvenuto un dinosauro che non si è mai schiuso: è raggomitolato nell'uovo come un pulcino da 66 milioni di anni

Il piccolo corpo, rimasto rannicchiato dentro l’uovo poco prima della schiusa, offre nuovi indizi sul legame evolutivo tra teropodi e uccelli moderni. A raccontarlo è uno studio pubblicato su iScience da ricercatori di Cina, Regno Unito e Canada.

Il fossile, noto come Baby Yingliang, è uno dei rarissimi embrioni di dinosauro arrivati fino a noi quasi intatti. Misura circa 27 centimetri dalla testa alla coda ed è conservato in un uovo fossile di 17 centimetri. Il corpo è curvato, la testa ripiegata sotto il tronco, le zampe raccolte ai lati. Per i paleontologi non è un dettaglio qualunque: molti embrioni fossili vengono ritrovati incompleti, oppure con le ossa spostate dalla pressione dei sedimenti. Qui, invece, la posizione del corpo si legge con una chiarezza fuori dal comune.

“Gli embrioni di dinosauro sono tra i fossili più difficili da trovare e la maggior parte è incompleta”, ha spiegato Fion Waisum Ma, ricercatrice dell’Università di Birmingham e coautrice dello studio. Un reperto così, ha aggiunto, aiuta a capire meglio “la crescita e la riproduzione dei dinosauri”.

Quindici anni in magazzino prima della sorpresa

La storia di Baby Yingliang comincia attorno al 2000, quando l’uovo fu recuperato come possibile reperto fossile e poi finì in un magazzino. Per anni nessuno seppe davvero che cosa contenesse. La svolta arrivò solo nel 2015, durante il riordino delle collezioni del Museo di Storia Naturale Yingliang Stone. Il conservatore Kecheng Niu notò quel materiale e decise di farlo esaminare con più attenzione. A quel punto emerse la sorpresa: dentro l’uovo c’era un embrione quasi completo.

Un uovo fossile con embrione di dinosauro in posizione raccolta, durante la preparazione in laboratorio museale.

Lida Xing, tra gli autori dello studio, ha raccontato che, durante i lavori per il museo, il personale passò in rassegna i depositi, riconobbe alcuni esemplari come uova di dinosauro fossili e, dopo la preparazione del reperto, apparve lo scheletro nascosto. Per la forma del cranio, alto e senza denti, gli studiosi lo hanno attribuito agli oviraptorosauri, un gruppo di dinosauri teropodi piumati vissuti nel Cretaceo in Asia e Nord America, considerati vicini alla linea evolutiva degli uccelli.

Quella posizione da pulcino prima della schiusa

A colpire i ricercatori non è stata solo la conservazione del fossile. È stata soprattutto la postura. Baby Yingliang è rannicchiato in una posizione molto simile a quella dei pulcini negli ultimi giorni prima di rompere il guscio: testa sotto il corpo, schiena piegata verso l’estremità arrotondata dell’uovo, arti raccolti. Negli uccelli di oggi questo comportamento si chiama “tucking”. Compare nelle fasi finali dell’incubazione ed è guidato dal sistema nervoso centrale; quando avviene nel modo giusto, aiuta la schiusa.

Il confronto, per gli studiosi, è immediato. La postura dell’embrione ricorda quella di un pollo intorno al diciassettesimo giorno di incubazione, poco prima della posizione definitiva che precede l’uscita dall’uovo. Darla Zelenitsky, paleontologa dell’Università di Calgary e coautrice della ricerca, ha raccontato a National Geographic di essere rimasta sorpresa davanti al reperto: “Non potevo credere ai miei occhi”, ha detto, sottolineando quanto fosse ben conservato.

Perché Baby Yingliang pesa nello studio dell’evoluzione degli uccelli

Il valore scientifico di Baby Yingliang sta proprio in quel gesto rimasto fermo nella roccia. Un comportamento embrionale che si pensava tipico degli uccelli moderni potrebbe essere comparso prima, nei dinosauri teropodi da cui gli uccelli discendono. Confrontando il fossile con altri embrioni di oviraptorosauri, con dinosauri sauropodi dal collo lungo e con uccelli attuali, il gruppo di ricerca ha ipotizzato che alcune strategie legate alla schiusa fossero già presenti nei dinosauri non aviani. Una parte del corpo è ancora coperta dalla matrice rocciosa.

Per questo gli studiosi puntano a nuove analisi con tecniche di scansione avanzata, così da osservare meglio lo scheletro, compreso il cranio. Steve Brusatte, paleontologo dell’Università di Edimburgo e coautore dello studio, ha riassunto il punto con un’immagine semplice: questo piccolo dinosauro prenatale somiglia molto a “un pulcino rannicchiato nel suo uovo”. Ed è lì, in quella somiglianza minuscola, che passa una nuova traccia del legame tra dinosauri e uccelli.