Disastro carta d’identità elettronica: cambiano ancora le regole per la sostituzione definitiva

Tuttavia, le ultime decisioni istituzionali hanno modificato nuovamente il quadro normativo, generando incertezza tra cittadini e amministrazioni locali.

La data inizialmente indicata come termine ultimo per l’uso dei documenti cartacei non è più considerata un limite rigido. Il nuovo orientamento prevede infatti una gestione più graduale, evitando la perdita automatica di validità per i documenti ancora in corso di validità.

Nuove regole e proroga della validità

Secondo le nuove disposizioni, le carte d’identità cartacee ancora valide non perderanno efficacia alla scadenza precedentemente prevista, ma continueranno a essere riconosciute fino alla loro naturale scadenza in diversi contesti ufficiali, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i servizi pubblici.

La decisione nasce dalla necessità di evitare un sovraccarico degli uffici comunali, già impegnati in una fase complessa tra gestione ordinaria e attività straordinarie. Una sostituzione immediata avrebbe generato tempi di attesa elevati e difficoltà operative diffuse.

La scelta non rappresenta un passo indietro nella digitalizzazione, ma una strategia di transizione più graduale verso la CIE. L’obiettivo resta quello di sostituire progressivamente il documento cartaceo con quello elettronico.

Elementi come carichi amministrativi elevati, personale ridotto in alcuni Comuni e flussi di richieste concentrati in determinati periodi dell’anno hanno reso necessario un approccio più flessibile.

Cosa cambia per i cittadini

Per chi possiede una carta d’identità cartacea ancora valida, non sarà obbligatorio procedere immediatamente alla sostituzione. Il documento resterà utilizzabile fino alla sua naturale scadenza, salvo casi specifici legati a procedure che richiedono già la versione elettronica.

Resta comunque consigliato il passaggio alla CIE, soprattutto per chi utilizza servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il documento elettronico consente infatti l’accesso a sistemi di autenticazione avanzati e offre un livello più elevato di sicurezza e funzionalità digitali.

La carta d’identità elettronica integra tecnologie di protezione dei dati, sistemi crittografici e verifiche avanzate che riducono il rischio di falsificazione e uso improprio.

Il percorso verso la digitalizzazione dell’identità personale prosegue quindi, ma con tempi più flessibili rispetto alle previsioni iniziali, per garantire una transizione più ordinata e meno impattante per cittadini e uffici.