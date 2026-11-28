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Se usi Windows 11 e ti sei ritrovato con la cartella OneDrive che sincronizza file a tua insaputa, rallenta la connessione o semplicemente occupa spazio che preferiresti gestire in autonomia, non sei il solo. Disattivare OneDrive in Windows 11 è una delle operazioni più cercate dagli utenti, ma spesso frenata da un dubbio legittimo: e i miei file? La buona notizia è che puoi interrompere la sincronizzazione, scollegare l’account o persino disinstallare l’app senza perdere nulla di quello che hai già caricato.

Perché OneDrive è sempre attivo e perché dà fastidio

OneDrive è preinstallato su Windows e parte automaticamente ad ogni accesso al sistema. Non chiede permesso: appena effettui il login, inizia a sincronizzare i file presenti nelle cartelle predefinite — Documenti, Immagini, Desktop — verso il cloud di Microsoft. Per molti utenti questo comportamento è invisibile finché non notano un’icona a forma di nuvola nella barra delle applicazioni o un rallentamento della connessione durante l’upload.

I motivi per volerlo disattivare sono diversi. Alcuni preferiscono un servizio cloud alternativo, come Google Drive o Dropbox. Altri non vogliono semplicemente che i propri file finiscano su server esterni. Altri ancora hanno un piano di archiviazione limitato e OneDrive li avvisa continuamente che lo spazio è esaurito. In tutti questi casi, la soluzione esiste ed è meno complicata di quanto sembri.

Prima di tutto: metti al sicuro i tuoi file

Il punto fondamentale da capire è questo: disinstallare OneDrive non cancella i file dal computer. Tutto il contenuto già caricato rimane accessibile tramite il sito web di OneDrive, accedendo con il tuo account Microsoft. I file che si trovano fisicamente sul tuo PC, nelle cartelle locali, restano esattamente dove sono.

Detto questo, prima di procedere con qualsiasi operazione, è buona pratica fare una verifica manuale. Apri Esplora file e controlla la cartella OneDrive: se ci sono documenti che esistono solo lì e non hai una copia locale, scaricali sul disco prima di scollegare l’account. Bastano pochi minuti e ti eviti qualsiasi preoccupazione successiva.

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Apri Esplora file e clicca su OneDrive nel pannello laterale sinistro.

e clicca su OneDrive nel pannello laterale sinistro. Seleziona i file che vuoi conservare localmente e copialo in una cartella del tuo PC, fuori dalla directory OneDrive.

Verifica che la copia sia andata a buon fine prima di procedere.

Come scollegare OneDrive senza disinstallarlo

Se il tuo obiettivo è semplicemente smettere di sincronizzare i file senza rimuovere l’applicazione, la soluzione più rapida è scollegare il PC dall’account. Secondo la stessa documentazione ufficiale di Microsoft, questa è anche l’opzione consigliata per chi vuole interrompere l’uso di OneDrive senza complicazioni.

Ecco come fare, passo per passo:

Clicca sull’ icona della nuvola nell’area di notifica della barra delle applicazioni, in basso a destra. Se non la vedi, clicca sulla freccia per mostrare le icone nascoste.

nell’area di notifica della barra delle applicazioni, in basso a destra. Se non la vedi, clicca sulla freccia per mostrare le icone nascoste. Seleziona l’icona a forma di ingranaggio o accedi alle Impostazioni di OneDrive.

di OneDrive. Nella scheda Account, troverai l’opzione per scollegare il PC dall’account Microsoft associato a OneDrive.

Conferma l’operazione. Da questo momento OneDrive non sincronizzerà più nulla.

I file già presenti sul tuo disco rimangono intatti. L’app resta installata ma inattiva, e puoi riattivarla in qualsiasi momento effettuando di nuovo il login.

Come disattivare OneDrive in Windows 11 all’avvio

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Anche dopo averlo scollegato, OneDrive potrebbe continuare ad avviarsi con Windows e mostrare notifiche per chiederti di accedere. Per evitarlo, devi impedirgli di partire automaticamente. L’operazione si fa dal Task Manager, lo strumento di Windows che gestisce i processi e i programmi di avvio.

Premi Ctrl + Shift + Esc per aprire il Task Manager.

per aprire il Task Manager. Vai alla scheda App di avvio (o Avvio, a seconda della versione dell’interfaccia).

(o Avvio, a seconda della versione dell’interfaccia). Cerca Microsoft OneDrive nell’elenco.

nell’elenco. Clicca con il tasto destro e seleziona Disabilita.

Da questo momento, OneDrive non si avvierà più automaticamente quando accendi il PC. Se in futuro vorrai riattivarlo, basterà tornare in questa schermata e selezionare Abilita.

→ Leggi anche: Copilot di Microsoft organizzerà i file del PC: ecco la nuova funzione IA in arrivo

Come disinstallare OneDrive completamente

Se preferisci una soluzione definitiva e vuoi rimuovere OneDrive dal sistema, puoi disinstallarlo come qualsiasi altra applicazione. Il percorso da seguire in Windows 11 è:

Apri Impostazioni (tasto Windows + I).

(tasto Windows + I). Vai su App , poi su App installate .

, poi su . Cerca Microsoft OneDrive nell’elenco.

Clicca sui tre puntini accanto al nome e seleziona Disinstalla .

. Conferma l’operazione e attendi il completamento.

Anche in questo caso, la disinstallazione non tocca i file già presenti sul tuo computer. Tutto ciò che avevi caricato online rimane accessibile dal sito di supporto Microsoft dedicato a OneDrive, dove trovi anche ulteriori dettagli ufficiali sulla procedura.

Soluzioni intermedie: pausa e sincronizzazione selettiva

Non sempre serve una soluzione drastica. Windows 11 offre anche opzioni più sfumate per chi vuole tenere OneDrive attivo ma con meno invadenza.

Puoi mettere in pausa la sincronizzazione temporaneamente, scegliendo tra intervalli predefiniti. È utile quando sei connesso a una rete lenta o a dati mobili e non vuoi che OneDrive consumi banda. Basta cliccare sull’icona nella barra delle applicazioni e selezionare l’opzione di pausa.

In alternativa, puoi escludere singole cartelle dalla sincronizzazione. Dalle impostazioni di OneDrive, nella sezione dedicata alla sincronizzazione, puoi scegliere esattamente quali cartelle includere e quali lasciare solo in locale. È la soluzione ideale se vuoi mantenere il backup di alcune cartelle ma non di tutte.

Gestire OneDrive in Windows 11 non richiede competenze tecniche avanzate: bastano pochi clic nei posti giusti. Che tu voglia scollegarlo, bloccarlo all’avvio o disinstallarlo del tutto, i tuoi file restano al sicuro. L’importante è fare una verifica preventiva delle cartelle e scegliere il livello di intervento più adatto alle tue abitudini digitali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.