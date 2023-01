Disco rigido WD Elements Portatile da 2 TB ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Il WD Elements è un’unità portatile ad alta capacità a basso prezzo e funziona ovunque. E’ compatto e offre un’enorme quantità di spazio di archiviazione, e grazie al suo design semplice gli consente di funzionare bene con computer, console di gioco e diversi tipi di host. Acquistalo ora su Amazon a soli 70,29€ invece di 120,00€.

Il design semplice di WD Elements gli consente di funzionare correttamente con qualsiasi computer e console per videogiochi come spazio di archiviazione o unità di backup. Se stai cercando un modo semplice per trasportare dati o aumentare lo spazio di archiviazione della tua Xbox One, l’Elements è un acquisto incredibile.

All’esterno, Elements assomiglia molto alle unità portatili migliori di WD, tra cui WD My Passport Slim, con angoli arrotondati e una superficie liscia.

All’interno è presente un disco rigido a bassa potenza che gira a 5400 giri/min. Il dispositivo è precaricato con una prova gratuita di WD SmartWare Pro, che puoi usare grazie al periodo di prova di 30 giorni. Le unità portatili di fascia alta di WD includono gratuitamente la versione completa di questo programma software.

Viene fornito con un cavo Micro-USB 3.0 lungo un paio di metri. Ma non hai bisogno di nient’altro per farlo funzionare. Entrambi, l’unità è preformattata per Windows e potrebbe funzionare subito mentre la colleghi. Per un Mac, potrebbe essere necessario riformattarla in HFS+. Puoi anche formattarlo in exFAT. File system se sarà necessario convertirlo in modo intercambiabile da Windows e Mac e viceversa. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

