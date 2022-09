Disegna e annota sullo schermo del tuo iPad con l'economica stilo Metapen A8

Nell’era digitale, la digitalizzazione della cancelleria tradizionale è diventata una tendenza inevitabile. Da questo punto di vista Metapen continua a offrire il massimo livello di “esperienza con penna, carta e inchiostro” attraverso lo sviluppo tecnologico di hardware, software e servizi. Un esempio concreto è questa eccellente penna per iPad che ti permette di “scrivere e disegnare” in maniera fluida e precisa sul tuo dispositivo Apple, a patto che quest’ultimo appartenga alle serie 2018-2022 e modelli successivi, e abbia installato iOS 12.2 o successivo. Un piccolo quanto utile gadget che ogni possessore di iPad dovrebbe avere, soprattutto oggi che è scontato del 33% su Amazon.

Metapen Pencil A8 per iPad (2018-2022), la stilo super utile

Usare la stilo è estremamente facile: non c’è bisogno infatti di connettersi a bluetooth o app. È possibile toccare due volte la testa della penna per accenderla o spegnerla. Grazie al tasto smart touch, non sarà possibile spegnerla per errore. Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività. Il materiale polimerico di alta qualità della punta Metapen Pencil A8 rende più reattivo e più fluido quando si scrive sullo schermo. Ha una latenza impercettibile, è precisa all’ultimo pixel, senza slittamenti e senza graffi, e rende ogni tuo tratto preciso per lo schermo.

La penna A8 gode di un ottima carica rapida e in generale di una lunga durata della batteria. Questo la rende perfetta anche per gli studenti che possono sfruttarla durante le lezioni, e per i professionisti, perfino durante delle riunioni per prendere appunti o contrassegnare dei documenti digitali. Di fatto, con 1 minuto di ricarica, il dispositivo funziona 50 minuti, con 4 minuti arriva a 120 minuti e con 30 minuti copre fino a 10 ore di funzionamento. Il pacchetto completo include:

1 x Scatola di Imballaggio

1x Metapen Penna A8

1 x Manuale d’Uso

1 x Cavo USB-C

2 x Punte di Penna

Metapen A8 può sopportare oltre 200,000 tratti, più resistente e duraturo di un pennino originale anche se utilizzato su pellicola simile alla carta. La sua punta ti offre l’esperienza di scrittura di una vera matita su un foglio di carta. E quando devi cambiare la punta non devi fare nulla di particolare: come per la matita originale, è sufficiente svitare la punta vecchia e avvitare quella nuova per sostituirla. Metapen Pencil A8 costa appena 19€ su Amazon, con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime. Che aspetti a farla tua?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.