Black friday DISNEY: bellissima statuina de La Bella e la bestia a soli 43 euro!

La bella e la bestia (titolo originario Beauty and the Beast) è un film d’animazione del 1991 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise, prodotto da Walt Disney Feature Animation e distribuito da Walt Disney Pictures. Che ancora oggi ammalia le nuove generazioni per la sua coinvolgente trama e la magia dei disegni tipici della Disney. Bene, grazie a questa offerta Black Friday potrai acquistare una magnifica statuina della linea Disney Tradition che ritrae i personaggi del classico con sullo sfondo un libro delle favole. Sarà tua a soli 43,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

La Bella e la bestia: la statuina Disney Tradition

La statuina de La Bella e la bestia è firmata dall’artista Jim Shore, autore di tantissime sculture in resina a tema Disney. Tutte ispirate al suo magnifico mondo, fatto di storie incantante e personaggi fantastici. E’ realizzata anche essa in resina, il che consente una certa resistenza negli anni e una durezza in caso di caduta (ovviamente sempre da evitare). Il tutto però in uno stile tarsiato che ricorda il legno.

Parliamo inoltre della Serie Disney Princess Storybook, grazie alla presenza di un libro sullo sfondo con la classica frase “C’era una volta“. L’altezza è di 18 cm, quindi è soddisfacente per l’esposizione. E’ anche possibile richiedere il pacco regalo. La figurina ritrae Belle e Adam che ballano al centro della scena, ma anche di lato il candelabro Lumière e l’orologio a pendolo Tockins.

