Disney+ costa solo 1,99 euro al mese con la nuova offerta flash

Con la nuova promo valida fino al 14 marzo c’è l’occasione giusta per accedere a Disney+. Per tutti i nuovi utenti (e anche per chi aveva già un abbonamento in passato) è ora possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming di Disney con un costo di appena 1,99 euro al mese per 3 mesi.

L’abbonamento in questione riguarda il piano Standard con pubblicità, disponibile senza vincoli e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione basta collegarsi a Disney+, tramite il link qui di sotto e attivare il nuovo abbonamento.

Disney+ a 1,99 euro al mese: l’offerta è da non perdere

Con Disney+ è possibile accedere a un catalogo ricchissimo film, serie TV e documentari, con contenuti adatti a tutti i gusti e a tutti i tipi di utenti. L’offerta in corso rende ancora più vantaggioso il servizio di streaming di Disney.

Fino al prossimo 14 di marzo, infatti, è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma con una spesa di 1,99 euro al mese per 3 mesi, senza vincoli e costi aggiuntivi. Si tratta, quindi, di un’occasione imperdibile per tutti i nuovi utenti. Per sfruttare la promozione è sufficiente raggiungere il sito qui di sotto.

L’offerta riguarda il piano Standard con pubblicità, normalmente proposto al prezzo di 5,99 euro al mese. Da notare, però, che è sempre possibile passare al piano Standard, dal costo di 8,99 euro al mese, e al piano Premium, dal costo di 11,99 euro al mese.

Quest’ultimo consente l’accesso alla piattaforma da 4 dispositivi in contemporanea oltre che ai contenuti in 4K. Per tutti i dettagli in merito alla promozione e alle caratteristiche del servizio è possibile premere sul box qui di sotto. Come detto, l’offerta per accedere a Disney+ a prezzo scontato è valida fino al prossimo 14 marzo compreso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.