Black Friday Disney: BELLISSIMA statuina di Pinocchio e Geppetto nella balena a soli 59 euro!

Pinocchio è un film d’animazione del 1940 diretto da registi vari, prodotto da Walt Disney Productions e basato sul romanzo di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. È di fatto il secondo Classico Disney prodotto. Grazie a questa offerta Black Friday potrai farti recapitare comodamente a casa e con un imballaggio perfetto una splendida statuina Disney Tradition, firmata dall’artista Jim Shore, in resina, che ritrae Pinocchio e Geppetto nella balena. La paghi solo 59,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Statuina Disney Pinocchio e Geppetto nella balena

La bellissima statuina Disney Tradition ritrae Mastro Geppetto e Pinocchio nella bocca della balena. Il tutto rifinito magistralmente dall’arte di Jim Shore, il quale ha realizzato molte statuine Disney in Resina, ma come se fossero in legno, dunque la stessa intarsiatura. Le dimensioni sono: 12 x 12 x 25 cm. Dunque ideale per l’esposizione.

Un bellissimo pezzo da collezione dunque, per chi ama i classici Disney o, in generale, collezionare statuine di film. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Lo sconto è importante, del 7%, che ti consente di pagarla solo 59,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.