Disney Store: 30% di sconto su una selezione di bambole e accessori Disney ily 4EVER

Nuova promozione sul Disney Store: su un’ampia selezione di bambole e accessori Disney ily 4EVER è disponibile uno sconto del 30%. La promo termina il 2 aprile, salvo esaurimento scorte.

Le bambole Disney ily 4EVER sono ispirate ai personaggi più amati dell’animazione Disney. In particolare, si distinguono per il loro stile unico, grazie a capi di abbigliamento e accessori ispirati alla moda di oggi.

Sottolineiamo che oltre alle bambole sono disponibili anche set di abbigliamento dedicati a una particolare serie animata Disney, come ad esempio La Bella e la Bestia.

Di seguito riportiamo un elenco delle migliori offerte sulle bambole e accessori Disney ily 4EVER che partecipano alla nuova promozione del Disney Store:

Bambola Disney ily 4EVER ispirata a Jasmine: 22,40€ invece di 32,00€ (risparmi il 30%)

Bambola Disney ily 4EVER ispirata a Biancaneve: 22,40€ invece di 32,00€ (risparmi il 32%)

Set di abbigliamento Minni per bambole Disney ily 4EVER: 12,60€ invece di 18,00€ (risparmi il 30%)

Set di abbigliamento Tiana per bambole Disney ily 4EVER: 12,60€ invece di 18,00€ (risparmi il 30%)

Bambola Disney ily 4EVER ispirata a Tiana La Principessa e il Ranocchio: 22,40€ invece di 32,00€ (risparmi il 30%)

Bambola Disney ily 4EVER ispirata ad Ariel La Sirenetta: 22,40€ invece di 32,00€ (risparmi il 30%)

Set di abbigliamento per bambole Mad Tea Party: 12,60€ invece di 18,00€ (risparmi il 30%)

Set di abbigliamento Mulan per bambole Disney ily 4EVER: 12,60€ invece di 18,00€ (risparmi il 30%)

Bambola Disney ily 4EVER ispirata a Belle La Bella e la Bestia: 22,40€ invece di 32,00€ (risparmi il 30%)

Bambola Disney ily 4EVER ispirata a Rapunzel: 22,40€ invece di 32,00€ (risparmi il 30%)

Per tutte le altre bambole in sconto, collegati alla pagina dedicata alla promozione. Ti ricordiamo, infine, che le spese di spedizione sono gratis per ordini di importo pari ad almeno 60 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.