Display 120Hz e design WOW: Redmi Note 12 Pro giù del 19% su Amazon

Non è più necessario spendere un piccolo capitale per acquistare un device Android di buona qualità, non quando l’ottimo Redmi Note 12 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Oggi, infatti, spendendo la cifra di appena 259€, il telefono del colosso cinese è pronto per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Prendendo al volo il telefono con lo sconto del 19% hai a portata di mano un piccolo gioiellino, come si può facilmente notare dall’immagine sottostante che mette in mostra il suo design minimal e curato.

Amazon ha in vendita Redmi Note 12 Pro a un prezzo molto conveniente

Redmi Note 12 Pro, inoltre, è realizzato per accompagnarti per tutto il giorno senza mai un passo falso: il display AMOLED super smooth a 120Hz ti assicura animazioni super fluide in ogni momento; la mega batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno e il processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui potresti aver bisogno.

Inoltre, proprio come i top di gamma Android, il device a marchio Redmi monta un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 108MP per scatti e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con un design dal forte sapore premium e una scheda tecnica in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo quotidiana piuttosto soddisfacente, l’offerta Amazon è un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi scappare; metti subito nel carrello il telefono di Redmi per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

