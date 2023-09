Display a 120Hz e cam 50MP: Samsung Galaxy A54 5G vola su eBay (-31%)

Difficile, se non impossibile, non prendere sul serio questa superba offerta di eBay che ha come protagonista il popolarissimo mediogamma Samsung Galaxy A54 5G. Complice uno sconto mostruoso del 31% che ti fa risparmiare subito ben 154€, il device di Samsung può essere tuo con una spesa di 345€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Samsung Galaxy A54 5G è un mediogamma bello e completo di tutto, addirittura dotato di funzionalità premium solitamente esclusiva solo della “gamma S”.

Acquista subito Samsung Galaxy A54 5G in super offerta su eBay: occasione d’oro

Il pannello, ad esempio, è una unità Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione super smooth a 120Hz per animazioni sempre fluidissime, ma trova posto anche un potente processore octa core con modem 5G annesso per navigare in rete ad altissima velocità.

Alimentato da una batteria super capiente da 5000 mAh, Samsung Galaxy A54 5G monta anche un modulo fotografico triplo con sensore principale da 50MP per rivivere i tuoi ricordi più cari senza perdite di qualità.

L’offerta eBay è così vantaggiosa che si fa fatica a crederci, soprattutto se consideri che include anche la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Inoltre, se scegli di acquistarlo tramite PayPal, il terminale Android di Samsung può essere tuo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.