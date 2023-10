Display AMOLED da 6,7''e Android 12: TCL 30+ è una porta per il futuro del mobile

Il TCL 30+ è molto più di un semplice smartphone, è una porta per il futuro della tecnologia mobile. Questo dispositivo combina un design elegante con prestazioni straordinarie, offrendoti un’esperienza mobile senza precedenti. Con la possibilità di utilizzare due schede SIM e gli auricolari wireless inclusi, il TCL 30+ ti offre un mondo di possibilità, il tutto in un pacchetto straordinariamente accessibile. Su Amazon ti costa infatti solo 139€, con le spese di spedizioni gratuite via Prime.

Un Display Che Cattura lo Sguardo

Il TCL 30+ vanta un impressionante display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FULL HD+, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz che garantisce un’esperienza fluida e reattiva, perfetta per il gaming e la visione di contenuti multimediali. Al cuore di questo dispositivo c’è un processore potente e 4 GB di RAM, che garantiscono prestazioni fluide in qualsiasi situazione. Inoltre, con 128 GB di spazio di archiviazione, avrai molto spazio per tutte le tue app, foto, video e molto altro.

Il TCL 30+ è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 50 Mpx, che ti consente di scattare foto straordinarie e nitide in qualsiasi situazione. Che tu stia catturando paesaggi mozzafiato o ritratti dettagliati, avrai sempre il controllo totale sulla tua creatività. La fotocamera anteriore da 16 Mpx è perfetta per selfie perfetti e videochiamate cristalline. Con una batteria da 5000 mAh, il TCL 30+ ti permette di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente.

Questo smartphone è alimentato da Android 12, l’ultima versione del sistema operativo Android. Questo significa che avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza, insieme a un’interfaccia utente intuitiva che rende l’uso del tuo smartphone un’esperienza piacevole.

Ma non è tutto: con l’acquisto del TCL 30+, riceverai anche un paio di auricolari wireless di alta qualità, e potrai godere della tua musica preferita o rispondere alle chiamate in modo comodo e senza fili ovunque tu vada. Allora non aspettare troppo, cossi su Amazon e assicurati tutto a soli 139€.

