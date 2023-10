Display CURVO e CAM da 50MP: Motorola edge 40 giù del 33%

Il superbo smartphone Android di fascia medio-alta Motorola edge 40 è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero imperdibile in occasione della Festa delle Offerte Prime. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 33% che ti permette di risparmiare subito 199€, il device della casa alata può essere tuo spendendo la cifra di 399€.

Di design, leggero e con una scheda tecnica appositamente ottimizzata per soddisfare le tue personali esigenze da ogni punto di vista, con il telefono di Motorola hai finalmente a portata di mano il tuo nuovo gadget preferito.

Crollo del 33% su Amazon per il fantastico Motorola edge 40: occasione unica

Frontalmente un bellissimo pannello OLED da 6.5 pollici super flow a 144Hz è pronto a sorprenderti con la sua estrema fluidità e le immagini ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano la mega batteria da 4400 mAh supporta la ricarica rapida a 68W per ore e ore di autonomia aggiuntiva dopo appena 15’ di ricarica.

Come se non bastasse, Motorola edge 40 monta anche un velocissimo processore octa core e un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Con la Festa delle Offerte Prime hai finalmente la possibilità di pagare pochissimo il device di Motorola grazie allo sconto scioccante del 33%; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime.

