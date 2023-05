Display da 23,8 pollici, 75Hz e Full HD a soli 99€: questo monitor PC è un BEST BUY

Il monitor AOC 24B2XH è un display LED da 23,8 pollici con tecnologia IPS. Offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, che assicura immagini nitide e dettagliate. Con un refresh rate di 75 Hz, garantisce una visualizzazione fluida delle immagini in movimento.

Una buona soluzione per chi è alla ricerca di uno schermo senza eccessivi fronzoli, spendendo anche poco, grazie anche all’offerta disponibile su Amazon dove puoi trovarlo a soli 99€ con le spedizioni gratuite.

AOC monitor PC, prezzo TOP

Il monitor è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui VGA e HDMI, che permettono di collegare facilmente dispositivi come computer, laptop o console di gioco. Grazie alla tecnologia IPS, il monitor offre ampi angoli di visione e colori accurati, garantendo una resa cromatica realistica e vibrante.

Questo lo rende adatto per attività come la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web e il lavoro con grafica. Il design del monitor è elegante e moderno, con cornici sottili che massimizzano l’area di visualizzazione. Inoltre, è possibile regolare l’inclinazione dello schermo per ottenere un angolo di visione ottimale.

In conclusione, il monitor AOC 24B2XH è una scelta solida per chi cerca un display di dimensioni generose, con una risoluzione Full HD e una qualità dell’immagine eccellente grazie alla tecnologia IPS. Offre connettività versatile e un design accattivante, rendendolo una soluzione ideale per l’uso quotidiano in ufficio o per l’intrattenimento a casa. Fallo tuo adesso, lo trovi disponibile su Amazon dove puoi trovarlo a soli 99€ con le spedizioni gratuite.

