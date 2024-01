Display da 6.72", doppia fotocamera e prezzo BASSO: OPPO A58 è lo smartphone Android del MOMENTO

Se stai cercando un nuovo smartphone ricco di funzionalità avanzate e prestazioni affidabili, l’OPPO A58 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Con una doppia fotocamera AI da 50+2MP, sarai in grado di catturare immagini chiare e dettagliate in ogni situazione. Il sensore selfie da 8MP assicura scatti perfetti per i tuoi autoritratti. Un signor smartphone che puoi accaparrarti su Amazon oggi a 149€ con le spedizioni gratuite via Prime.

OPPO A58, lo smartphone del momento

Goditi un’esperienza visiva coinvolgente grazie al display da 6.72″ con frequenza di aggiornamento a 60Hz e risoluzione FHD+. Con una batteria potente da 5000mAh, avrai la sicurezza di poter utilizzare il tuo smartphone per lungo tempo senza preoccuparti della batteria.

La configurazione hardware di questo dispositivo è altamente efficiente, con 6GB di RAM (espandibili fino a 2TB) e 128GB di spazio di archiviazione. Inoltre, la protezione IP54 rende questo smartphone resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere, garantendo una durata nel tempo.

Non solo performance, ma anche praticità: il supporto auto integrato rende questo dispositivo perfetto per l’utilizzo in viaggio. Approfitta della tecnologia avanzata e delle caratteristiche premium dell’OPPO A58 per migliorare la tua esperienza mobile.

Scegli la versione italiana, e preparati a goderti un dispositivo completo e affidabile in ogni situazione. Acquista ora e scopri tutte le potenzialità di questo smartphone OPPO che trovi su Amazon oggi a 149€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.