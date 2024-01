Display ENORME, 25 modalità sportive e tante opzioni: questo SMARTWATCH è una BOMBA ma costa 21€

Lo smartwatch uomo/donna da 1,69” è un compagno tecnologico ideale per monitorare il tuo benessere e la tua attività quotidiana. Con funzionalità avanzate, questo smartwatch offre un’esperienza completa per gli amanti del fitness e del monitoraggio della salute. Col 46% di sconto più il coupon da 18€ da spuntare in pagina che ti regala Amazon, oggi puoi averlo alla modesta cifra di 21€ e con le spedizioni gratis con Prime. Pazzesco, non trovi?

Smartwatch uomo/donna da 1,69”, il compagno ideale per monitorare il tuo benessere

Dotato di un monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro, contapassi e cronometro, questo smartwatch fornisce informazioni dettagliate sulle tue attività quotidiane. La resistenza all’acqua IP68 consente di utilizzarlo senza preoccupazioni anche durante le attività sportive più intense o sotto la doccia.

Con 25 modalità sportive diverse, puoi tenere traccia delle tue prestazioni in una varietà di attività, dalla corsa al nuoto. Le notifiche di messaggi ti mantengono connesso, consentendoti di controllare chiamate, messaggi e altre notifiche direttamente dal polso.

Compatibile con Android e iOS, questo smartwatch offre una connettività flessibile con il tuo dispositivo mobile. La sua ampia schermata da 1,69” fornisce una visione chiara delle informazioni, mentre il design elegante lo rende adatto a qualsiasi occasione.

In conclusione, questo incredibile smartwatch è una scelta completa per chi cerca un dispositivo affidabile per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, con un tocco di stile e tecnologia avanzata. Il tutto, oggi, alla modesta cifra di 21€ e con le spedizioni gratis con Amazon Prime.

