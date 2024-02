Display ENORME, AMPIA batteria e Android 13: lo smartphone Nokia G42 5G SPACCA

Il Nokia G42 è un potente smartphone che unisce prestazioni elevate, una fotocamera avanzata e un design elegante, offrendo un’esperienza completa agli utenti. Dotato di connettività 5G, questo dispositivo consente di navigare in rete ad alta velocità e di godere di streaming fluidi e giochi online senza interruzioni.

Con una memoria interna di 128GB e 6GB di RAM, espandibile fino a 11GB con una scheda microSD, il Nokia G42 offre ampio spazio di archiviazione per app, foto, video e molto altro ancora, consentendo agli utenti di conservare tutti i propri contenuti preferiti senza problemi di spazio. Assicuratelo adesso su Amazon sfruttando lo sconto del 5%. Lo porterai a casa con 198€ e le spedizioni gratuite via Prime.

Nokia G42 5G, una bella sorpresa a questo prezzo

Il Nokia G42 monta una tripla fotocamera posteriore da 50 MP che consente agli appassionati di fotografia di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, mentre il display HD+ da 6.56″ con refresh rate di 90Hz offre un’esperienza visiva coinvolgente e fluida.

Con il sistema operativo Android 13, gli utenti possono godere delle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti da Google, assicurando un’esperienza utente all’avanguardia. E poi c’è la batteria da 5000 mAh che ti garantisce di poter utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Infine lo smartphone ha anche la doppia SIM.

Con l’aggiunta del cavo USB Type-C, gli utenti possono godere di una maggiore flessibilità e praticità nella ricarica del proprio smartphone, garantendo una maggiore comodità in movimento. In definitiva, il Nokia G42 è una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo affidabile, performante e dotato di tutte le funzionalità essenziali per un’esperienza mobile completa.

